Romain Grosjean dejará la F1 por la Indycar

El piloto franco-suizo Romain Grosjean abandonará la próxima temporada la Fórmula 1, tras el brutal accidente que sufrió en el pasado Gran Premio de Bahrein, y correrá en la Indycar estadounidense, a los mandos de un Dale Coyne Racing, indicó en las redes sociales.

Grosjean, de 34 años, no tenía un volante para seguir en la máxima categoría, en la que ha militado diez temporadas en Renault, Lotus y Haas, con diez podios en su historial.

Esta última escudería ya había anunciado que no le renovaría cuando el pasado 29 de noviembre el franco-suizo sufrió un espectacular accidente al chocar a 220 km por hora contra un muro, lo que provocó una explosión que envolvió en llamas su monoplaza, del que escapó milagrosamente en 28 segundos.

El piloto galo sumó 10 podios en sus 180 grandes premios en F1. Grosjean tomará parte en las 13 carreras en circuitos tradicionales y urbanos del calendario de la IndyCar en la temporada 2021. Eso sí, lo que no hará serán las citas en los óvalos de Texas Motor Speedway (que este año alberga dos citas) y en el Indianapolis Motor Speedway para la 105ª edición de las 500 Millas de Indianápolis.

