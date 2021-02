Revelan la causa de la caída del helicóptero donde viajaba Kobe Bryant y los otros tripulantes

febrero 9, 2021 - 4:53 pm

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que trata de aclarar las causas del accidente que le costó la vida a Kobe Bryant, a su hija Gianna y a otras siete personas que volaban con ellos el pasado 26 de enero, ha revelado que el piloto del helicóptero tenía “prohibido legalmente” volar entre nubes. Sin embargo, aquel fatal día lo hizo, según ha anunciado el presidente de esa junta. Al parecer, la niebla pudo desorientar a Ara Zobayan, que estaba al mando de la nave.

Aunque disponía de todos los papeles en regla y contaba con una experiencia de 20 años como piloto de helicóptero, con más de 8.000 horas de vuelo, el armenio Ara Zobayan podría haber cometido una infracción, según apunta la investigación que se ha realizado sobre el accidente del helicóptero Sikorsky S-76, aunque se desconoce la causa que le llevó a hacerlo.

El piloto, que también falleció en aquel incidente, avisó previamente a los controladores de tráfico aéreo de que se disponía a salir de unas densas nubes, cuando estaba perdiendo altura, antes de chocar cerca de la ciudad de Calabasas, lugar de residencia de numerosos famosos. En ese sentido, el presidente de la NTSB, Robert Sumwalt, dijo a la agencia Reuters que el piloto estaba “volando bajo órdenes de uelo visual o VFR que le prohibían legalmente penetrar en las nubes”, pero que pese a ello, se adentró en ellas.

La causa de la caída del helicóptero donde estaba Kobe Bryant

El helicóptero se encontró con una espesa niebla en el valle de San Fernando, de modo que el piloto intentó alzar el vuelo rápidamente, ladeando la aeronave, algo que se sospecha que le hizo descender de forma repentina para terminar impactando contra el suelo, causando un total de 9 víctimas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos está reunida este martes para definir la causa probable del accidente y discernir si “el piloto se enfrentó a presión para completar el vuelo, cuáles eran las expectativas del piloto bajo la política de la compañía, si se presionó a sí mismo y qué acciones podría haber tomado para evitar volar hacia las nubes», dijo Sumwalt.

Durante la audiencia, se han producido varios cruces de acusaciones entre los familiares de los fallecidos. La viuda de Kobe Bryant, Vanessa, culpó al piloto armenio del fatal accidente y también señaló a la empresa operadora del servicio de helicóptero, igual que los familiares del resto de las víctimas. El hermano del piloto, pese a no culpar a Bryant, sí quiso dejar claro que el exjugador de Los Ángeles Lakers conocía los riesgos de volar. Por su parte, las empresas dijeron que la presencia de nubes fue un «acto de Dios» y culparon a los controladores aéreos.

Los pilotos pueden confundirse sobre la actitud y la aceleración de una aeronave cuando no pueden ver el cielo o el paisaje a su alrededor. Por ello, Sumwalt expresó que la junta “discutirá el fenómeno de la desorientación espacial, que es la poderosa sensación que confunde a los pilotos que pierden la referencia visual y qué tipos de entrenamiento pueden ser efectivos para contrarrestar este efecto”. Todo ello, para evitar que se repitan casos similares al fatal accidente que costó la vida a la estrella del baloncesto, su hija y otras siete personas.

Además, la Junta también subrayó que en un examen realizado previamente al helicóptero, no se encontraron evidencias “de fallos mecánicos catastróficos”. El helicóptero no contaba con los denominados dispositivos de grabación de “caja negra”, puesto que no eran necesarios.

