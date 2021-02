Recrean la clásica intro de 'Los Simpson' usando solo material de bancos de imágenes

febrero 8, 2021 - 1:06 pm

Un comediante y cineasta británico se tomó la tarea de recrear la clásica apertura de la serie animada ‘Los Simpson’ usando únicamente material de bancos de imágenes.

Matthew Highton asegura que le tomó un día recopilar los videos de ‘stock’ (plenamente disponibles para su reutilización legal) que mejor podrían funcionar, teniendo en cuenta que se trataba de reproducir una animación con grabaciones y personas reales. Highton compartió la semana pasada en su cuenta de Twitter el resultado, que ha sido visto más de 300.000 veces hasta la publicación de este artículo.

Aunque resulta imposible recrear a la perfección la icónica intro con solo material de archivo, las similitudes sorprendieron gratamente a los usuarios de redes sociales y a los seguidores de la serie.

No es la primera vez que Matthew se anima a intentar reproducir de esta forma una secuencia de apertura de una serie famosa de televisión. Anteriormente compartió versiones similares de programas clásicos como ‘Buffy, la cazavampiros’, ‘Friends’ y la serie infantil ‘Patoaventuras’, entre otros.

It took a day, but here it is: The Simpsons intro recreated using ONLY stock footage. pic.twitter.com/f7gxh16LVC

— Matthew Highton (@MattHighton) February 3, 2021