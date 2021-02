Randle y Westbrook lideraron triunfos de sus equipos en la NBA (+Videos)

febrero 16, 2021 - 10:10 am

Julius Randle por los New York Knicks y el armador John Wall junto a Russell Westbrook, de los Washington Wizards, firmaron actuaciones fenomenales este lunes 15 de febrero en una jornada de la NBA con marcadores por las nubes.

Randle anotó 44 puntos, su mejor marca de la temporada, logrando siete triples (21 tantos), para liderar a los Knicks a su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión con pizarra de 123-112 frente a los Atlanta Hawks.

El alero Randle agregó nueve rebotes y cinco asistencias a su labor ofensiva, que sumó 17 de sus puntos en el primer cuarto.

Secundaron a Randle en el ataque de los Knicks R.J. Barrett con 21 puntos y el novato Immanuel Quickley con 16 cartones, en un quinteto neoyorquino que registra un balance de 14-15.

Por el conjunto de Atlanta el mejor a la ofensiva fue Trae Young, quien totalizó 23 tantos y ocho asistencias, insuficiente para que su equipo registrara su cuarto revés seguido, el séptimo en los últimos ocho juegos.

Los Knicks tomaron una ventaja de 16-5 en los primeros cuatro minutos y todavía estaban arriba 11 después de un cuarto.

Un triple de Quickley para abrir el segundo puso el marcador 42-28, la mayor ventaja de Nueva York en la mitad, pero Atlanta lo redujo a 66-63 al medio tiempo.

Por los Hawks Collins tuvo 19 puntos, y Cam Reddish y el italiano Danilo Gallinari anotaron 16 cada uno. Clint Capela, el líder en rebotes de la NBA, anotó 15 puntos y 18 rebotes.

En Washington, Bradley Beal anotó 37 puntos en un entretenido duelo con su excompañero de equipo, el armador John Wall, y los Wizards vencieron a los Houston Rockets 131-119 en el regreso del último a Washington.

Wall, canjeado en diciembre por Westbrook y una selección de primera ronda, tuvo máximos de temporada en el juego con 29 puntos y 11 asistencias para los Rockets que fueron incapaces de dominar al conjunto capitalino y cayeron por sexto partido al hilo.

Beal & Wall put on a show in their second game as opponents! 🍿@RealDealBeal23: 37 PTS, W@JohnWall: 29 PTS, 11 AST pic.twitter.com/Lz9wjicwlf

— NBA (@NBA) February 16, 2021