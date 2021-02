Rafa Nadal se baja del torneo de Rotterdam

febrero 25, 2021 - 2:26 pm

El español Rafa Nadal no competirá en el ATP 500 de Rotterdam (Holanda) por las molestias de la espalda, y podría perder el número dos del mundo.

Nadal ya sufrió estas dolencias en el Abierto de Australia, donde cayó en cuartos de final del primer Grand Slam del año ante el griego Stefanos Tsitsipas, cedería el segundo puesto del ránking si el ruso Daniil Medvedev alcanza la final del torneo holandés.

El ibérico se perderá su segundo torneo del año por estas molestias en la espalda, después de la ATP Cup. El balear se estuvo tratando durante el Abierto de Australia y fue mejorando con el paso de los partidos, pese a su eliminación en cuartos.

El próximo objetivo del español estará en los torneos de finales de marzo, con Acapulco (México), que ya ganó el año pasado justo antes del inicio de la pandemia, y el Masters 1.000 de Miami, uno de los pocos torneos que le quedan por sumar a su palmarés.

this was the perfect year for my calendar.

I hope to come back and play there soon.

All the best to the tournament, always a top class event.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 25, 2021