“Quiero volver a Maracaibo”, el nuevo tema de Ricardo Portillo que estremecerá la gaita

febrero 19, 2021 - 5:12 pm

Ricardo Portillo el creador de “Mi Ranchito” continúa desde Chile llenando de arte las cartas musicales de la gaita y otros géneros

Ricardo Portillo es sin duda alguna uno de los mejores compositores de Venezuela, un talento que ha quedado plasmado en todos sus temas, que se convierten en éxito y que rememoran la humildad de un hogar hasta la grandeza de una ciudad.

Hoy, más de 7 mil kilómetros lo separan del lugar donde nació, creció y se hizo estrella. Dos años en Chile con cientos de abrazos a la espera han marcado la diferencia de este sin igual maracaibero, pero que, a lo lejos, allá con su cuerpo en el suroeste del continente mantiene palpitando su corazón por las calles de su amada Maracaibo, a la que quiere regresar un día y recorrerla acompañándose de las cuerdas de un cuatro.

“Quiero ver a mis vecinos, caminar por las calles de Maracaibo. Aquí en Chile creé la agrupación ‘AMPARITO de Ricardo Portillo’. Compongo todos los días por compromisos con gente de Argentina, México, Colombia y de Chile”, dijo Portillo.

Precisó que hay un proyecto de mucho interés en Estados Unidos, por lo que no descarta pisar ese país próximamente, además de una serie de presentaciones que le permitirán llevar su voz adonde quiera que esté un zuliano.

“Tengo planificada una gira por los Estados Unidos, en varias ciudades y es el mismo interés que hay en Canadá para actuar en Montreal y Calgary. También en Madrid, Málaga, Tenerife y Barcelona. Hay muchos proyectos Tengo unas presentaciones próximamente en Chile que se han postergado por la pandemia, solo que estamos es a la voluntad del Dios Todopoderoso”, agregó Portillo.

Ricardo ya se vacunó

La pandemia por COVID_19 no le ha sido indiferente al cantautor, y desde su actual dirección ya ha logrado recibir la primera dosis contra la enfermedad, “el virus con esta vacuna, todas en su proporción, son iguales porque llevan el mismo destino que es inmunizar. Yo me coloqué la primera dosis, me toca la segunda los próximos días de marzo. Mi mensaje es de más unión familiar, solidaridad con la gente y amistad”, aseveró con energía Portillo.

Mientras inicia el éxito de “Josefina” a cargo de Los Masters, que ya suena en la radio nacional e internacional, prepara un emotivo sentir a una de las despedidas musicales más emotivas que la pandemia le ha quitado al Zulia.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día