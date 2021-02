¿Quién gana la 78 edición de los Globos de Oro?

febrero 24, 2021 - 9:57 am

El domingo 28F comienza la temporada de Premios de lo mejor del cine y la televisión el año anterior. Fue un año atípico por la pandemia del Civid 19. El confinamiento cerró las salas de cine y potenció la pequeña pantalla, bien sea los canales generalistas, por suscripción y el streaming.

Será una gala muy particular. Tina Fey y Amy Poehler serán las anfitrionas. Poehler desde el Beverly Hilton en California y Fey en Rockefeller Center en New York. Los nominados en casa y allí recibirán sus estatuillas los ganadores. Jane Fonda será homenajeada por su trayectoria y recibirá el Premio Cecil B De Mille y el aplauso de sus pares.

En televisión, ¿quienes se apuntan de entrada para recibir la estatuilla? La británica “The Crown“ y la serie canadiense reina absoluta de los Emmy de septiembre pasado, “Schitt´s Creek“ en drama y comedia respectivamente, mientras que en la categoría Miniserie o película hecha para la TV “The Queen´s Gambite, a juzgar por las nominaciones que suman cada una de ellas.

En los apartados individuales en lo que a comedia se refiere es difícil derrotar a la gran favorita Catherine O´Hara (Schitt´s Creek) como Mejor Actriz luego de un palmares casi perfecto. Mientras que por el lado de los caballeros hay juego cerrado entre Eugene Levy (Schitt´s Creek) que ya ganó el Emmy por este personaje, Jason Sudeikis (Ted Lasso) y Ramy Youssef (Ramy). Las Apuestas se inclinan por Sudeikis, pero hay quienes quieren la estatuilla para Youssef.

En lo que a drama toca, todo a punta a que interpretar a la reina Isabel II de Inglaterra da premios y en esta oportunidad le tocara a Olivia Colman por su exquisita y equilibrada forma de interpretar a la monarca inglesa en la cuarta temporada de “The Crown“. Si alguien puede aguarle la fiesta es una favorita de siempre de Hollywood, Laura Linney por su participación en “Ozark“. Si hablamos de los actores todos los votantes parecen apostar por Mathews Rhys (Perry Mason) a quien el galardón le resultó esquivo cuando The Americans. Su mas fuerte rival es otro actor al cual los premios se le hacen esquivos, Bob Odenkirk (Setter Call Saul). El actor chileno Pedro Pascal (The Mandalorian) seguro tendrá mas y mejores opciones de premiación en reconocimientos menos académicos y con participación del publico.

Gillian Anderson y su Margareth Tatcher (The Crown) y Daniel Levy (Schitt´s Creek) serán los justos ganadores como Mejores Actriz y Actor de Reparto en drama y comedia por mas que en el camino se topen con Helena Bonham Carter (The Crown), Annie Murphy (Schitt´s Creek), Cinta Nixon (Ratched), John Boyega (Small Axe, Red, White and Blue), Jim Parson (Hollywood) y Donald Sutherland, lo único rescatable de “The Undoing“.

El actor y la actriz de una Miniserie o Películas hecha para la TV los galardones parecen tener nombre y apellido: Mark Ruffallo (I know this much is true) y Anya Tyler-Joy (The Queens´s Gambit) y es una pena que su interpretación coincidiera con la de Winona Ryder (The Plot Against America) y la de Shira Haas (Unorthodox). Realmente una pena pues todas merecen ser premiadas, al igual que Paul Mescal (Normal People)

La septuagésima octava entrega de los Globos de Oro comenzara el domingo 28 de febrero a las 9pm (Vzla) con transmisión de TNT.

