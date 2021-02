Promete sacar a todos los extranjeros del Perú y dejarlos en el primer puerto que consiga

febrero 25, 2021 - 2:51 pm

El tema de la migración venezolana parece ser el más importante y de mayor urgencia por resolver de un candidato peruano aspirantes a ser presidente en el Perú. Una de sus propuestas electorales es sacar a todos los extranjeros de su país y arrojarlos en el primer puerto que encuentren.

Daniel Salaverry, candidato presidencial del partido Somos Perú, el mismo del expresidente Martin Vizcarra, no está muy de acuerdo con la existencia de migrantes en el territorio peruano a quienes responsabiliza de los casos de extorsiones, asalto y asesinatos que suceden en su país.

Salaverry en un video de una entrevista que es difundida por la cuenta @elvenezolanomadrid asegura no importarle la crítica que puedan levantar sus declaraciones. «Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para que agarren a cualquier extranjero que no tenga regularizado su tema migratorio y para fuera los subiremos en barco y lo arrojaremos en el primer puerto que consigamos fuera del país», resalta el candidato.

«Me van a decir de todo, no me interesa, aquí hay que darle seguridad a los peruanos, no me podemos permitir que sigan asaltando y asesinando, todos los días a los peruanos, extorsionándoles… o lamentablemente esos delincuentes venezolanos… haz visto el video del muchacho, que lo agarran y lo lanzan… esta gente está enferma», acotó al mismo tiempo que le envió un mensaje a Nicolás Maduro para que «recoja a sus compatriotas» del Perú.

«Esto no tiene arreglo hay que mandarlos de vuelta a su país, y que se encargue Maduro, sino viene a recogerlo usted a sus compatriotas, señor Maduro yo se los voy a mandar en barco y por miles», puntualizó.

