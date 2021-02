Presidente de UNT Zulia: No es el momento para precandidatos, una megaelección sería la gran solución

febrero 25, 2021 - 8:54 pm

El presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia, José Luis Alcalá, durante una entrevista con Noticia al Día, reiteró que no es momento para precandidaturas sin que se den las condiciones electorales justas con acompañamiento internacional en el país.

“Le decimos a la candidaturitis, ¡calma…! No representan el sentir de los zulianos, no tienen organizaciones, ni respaldo popular. Me preocupa que algunos son los mismos diputados de la Asamblea Nacional legitima, electa en 2015, que hablaron de no participación el 6 de diciembre y los estás viendo de precandidatos”, expresó el líder político de oposición.

Al mismo tiempo, explicó: “UNT es un partido que nació para hacer política, conquistar el gobierno y darle bienestar al pueblo. UNT se mantiene en la unidad democrática. Seguimos trabajando para que se den las condiciones reales para poder participar en un escenario futuro. Seguimos planteando que debe haber elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. El mundo manifestó que el 6 de diciembre hubo un fraude y no reconoce a esta írrita Asamblea Nacional, y que solo reconoce al Parlamento elegido en 2015”.

Condiciones

Alcalá ratificó que para participar en un proceso electoral, deben darse las siguientes condiciones: Restituir las tarjetas a los partidos políticos que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre ellos Copei, AD, Voluntad Popular, Primero Justicia, Tupamaro… cuyos liderazgos naturales, según el Presidente de UNT, fueron desplazados por el Estado; además, tiene que haber una apertura del registro electoral permanente, por la cantidad jóvenes que no han podido registrarse; opción de modificar el sitio de residencia; depuración de la data para que “no voten los muertos; auditoria a todo el sistema junto a los expertos internacionales y, finalmente, la observación internacional.

Denunció que en el caso del Zulia, ciudadanos de otros municipios deben venir a Maracaibo para registrarse en la única sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicada en La Barraca, en la avenida Milagro Norte. Al mismo tiempo, condenó los puntos rojos que, a su juicio, solo sirven para presionar y verificar quienes votaron por el oficialismo. Acusó al Gobierno de aprovecharse de los recursos del Estado para tomar ventaja en los procesos electorales y de obligar a los empleados públicos a votar y “chantajear” a la gente con las cajas clap para que ejerzan el sufragio a su favor.

Asimismo, el también exdirector de Seguridad Ciudadana de Maracaibo sugirió que el registro electoral tiene que estar en todas las parroquias, pero no con equipos controlados- denuncia Alcalá- por los consejos comunales para solo inscribir a sus simpatizantes.

Mega elecciones

“Estamos trabajando para que se den esas condiciones. Otros piden que pueda haber una megalección para elegir al Pesidente de la República, Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes. Yo pienso que las megaelecciones son la gran solución porque estas cortando de raíz el mal. Tiene que haber participación del oficialismo porque son una realidad y tienen derecho. Eso nos permitirá a nosotros modificar el ordenamiento jurídico, relegitimar los otros poderes y brindar lo que el pueblo necesita”, subrayó el Jefe de UNT en el Zulia.

Sin embargo, aclaró: “Aceptar que se hagan elecciones con Maduro en el poder, es aceptar que Maduro es Presidente; se acaba el interinato de Juan Guaidó; se acaba la Asamblea Nacional legitima con apoyo de más 70 países y le devolverían a Maduro los recursos congelados de Venezuela en el exterior.

Finalmente, alertó que unir las regionales con las municipales, que vencen el próximo año, es un tema delicado porque se debe hacer una reforma de la ley municipal para adelantar dichos comicios.

