Preparan el Estatuto de Protección Temporal a venezolanos : Migración Colombia

febrero 13, 2021 - 1:51 pm

A partir del segundo semestre de este año los migrantes venezolanos que habitan en Colombia tendrán la oportunidad de ser beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal (EPT), informó el viernes 12 de febrero, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

El funcionario neogranadino afirmó que todos aquellos que sean favorecidos con esta medida del Gobierno colombiano podrán ingresar rápidamente al sistema laboral.

«Este es un proceso gradual que nos va a tomar tiempo y entendimiento a todos, por tanto, hay que tomar procesos de sensibilización. La tarea de todos avanzar y explicar a todo Colombia los beneficios y ventajas de este mecanismo», fueron las palabras de Espinosa, citó TVV Noticias.

En esta línea, exhortó a los criollos a entrar al sistema y para quienes posean el visado explicó que «no vale la pena que pasen al permiso temporal, salvo que siendo beneficiarios quieran acceder para llegar a la ruta de residente».

Explicó que «Tras este proceso los ciudadanos venezolanos van a tener una identificación digital, estamos trabajando para que también sea un plástico con todos sus datos, foto y mecanismos de seguridad».

Indicó que, ciertamente el proceso necesitará de tiempo, sin embargo, instó a no preocuparse. «Los diferentes sectores van a requerir madurar estas ideas. Lo importante es que se ha dado el gran paso y vamos a seguir avanzando», dijo.

«Reiteramos que no queremos que arriesguen su vida, no queremos que su dinero termine en manos de delincuentes, no se vengan por trochas. Aquellos migrantes que en estos momentos ingresen de manera irregular al país no serán tomados en cuenta para el Estatuto”, recalcó Espinoza vía Twitter.

La Iguana TV /Twitter