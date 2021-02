Posponen combate por título mundial tras positivo por covid-19 de Vlasov

febrero 12, 2021 - 12:46 pm

El combate programado para el sábado por la corona vacante de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) fue aplazado este jueves 11 de febrero después de que el púgil ruso Maxim Vlasov diera positivo por covid-19.

Vlasov (45-3 con 26 nocauts), de 34 años, debía enfrentar al estadounidense Joe Smith Jr. (26-3 con 21 nocauts) en Las Vegas (Nevada) en su primer combate por un título mundial.

«Estoy devastado por el aplazamiento de mi combate por el título mundial», dijo Vlasov. «He estado siguiendo estrictos protocolos. Me he sometido a pruebas periódicas con resultados negativos, y no tengo ningún síntoma».

«Estoy bien preparado», recalcó. «Estoy deseando que se reprograme la pelea y tenga la oportunidad de mostrar mis habilidades de talla mundial»

De su lado Joe Smith Jr., de 31 años, se preparaba para disputar su segunda pelea por el título mundial. En marzo de 2019, el estadounidense perdió por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol por la corona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Lea también: Djokovic sobrevive lesionado en un Abierto de Australia que pasa a puerta cerrada

Otro púgil ruso, Artur Beterbiev, posee las coronas de peso semipesado (hasta 175 libras – 79,4kg) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El resto de la cartelera prevista para el sábado en el hotel MGM Grand de Las Vegas sigue en pie.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP