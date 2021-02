Pica y se extiende el problemon de Marilyn Manson: Salen a relucir unas fotos íntimas

febrero 8, 2021 - 9:41 am

Evan Rachel Wood reveló que el año pasado debió recurrir a la policía y presentar una denuncia contra Lindsay Usich, la esposa de Marilyn Manson, quien la amenazó con divulgar fotos dañinas de ella de cuando era menor de edad y así arruinar su carrera.

La protagonista de la serie “Westworld”, quien ha acusado al cantante de abusar de ella durante su relación, dijo este domingo en Instagram que presentó la denuncia contra la esposa del rockero luego de enterarse de las supuestas amenazas en diciembre.

La actriz, de 33 años, alegó que buscaban “callarla” y “arruinar su carrera” en Hollywood. Además compartió una copia de la denuncia. y publicó un par de fotos con las que buscaban amenazarla. Wood afirmó que el material en cuestión fue tomado cuando ella era menor y estaba saliendo con el músico, cuyo nombre real es Brian Warner.

“El 19 de diciembre, tuve que presentar un informe policial después de que me alertaron sobre las amenazas de @leslee_lane y @lindsayusichofficial (la esposa de Brian) por conspirar para publicar fotos mías cuando era MENOR de edad, después de recibir grandes cantidades de drogas y alcohol, después de que Brian actuó en Halloween en Las Vegas para ‘arruinar mi carrera’ y ‘callarme’, escribió la actriz de 33 años.

En sus declaraciones a los medios de prensa, las victimas de Brian Warner detallaron experiencias desgarradoras que, según afirman, incluyeron agresión sexual, abuso psicológico y/o diversas formas de coerción, violencia e intimidación.

Por su parte, Manson sigue sosteniendo que las acusaciones de su ex pareja y las otras cuatro mujeres son falsas. “Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, se defendió vía Instagram. “Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con parejas de ideas afines. Independientemente de cómo y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad”.

Por las denuncias en su contra, el músico se quedó sin sello discográfico. “A la luz de las inquietantes acusaciones de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual con efecto inmediato”, escribió Loma Vista Recordings en su cuenta oficial de Instagram. “También hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en proyectos futuros”.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood en Instagram el lunes pasado. “Comenzó a prepararme cuando era un adolescente, y abusó horriblemente de mí durante años. Ya no voy a vivir con miedo a represalias, calumnias y chantajes”, expresó la actriz estadounidense, que comenzó a salir con el músico cuando solo tenía 19 y él, 38.

En tanto, la ex novia del cantante, Rose McGowan, envió un mensaje de solidaridad a Wood por redes sociales, luego de conocerse las denuncias.

“Estoy con Evan Rachel Wood y otras mujeres valientes que se han pronunciado”, tuiteó McGowan. “Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envío fuerzas en su viaje hacia la recuperación. Que se revele la verdad. Que comience la curación”.

Dita Von Teese, que estuvo casada con Manson de 2005 a 2007, también habló al respecto. En un comunicado a través de su cuenta de Instagram, explicó que no había dicho nada al respecto porque estaba procesando la información. Además, agradeció a quienes le han preguntado por su salud.

“He estado procesando las noticias que salieron a la luz el lunes acerca de Marilyn Manson. A todos aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”, comenzó.

Heather Renée Sweet, nombre verdadero de la modelo, agregó que lo que ella vivió con el músico no se parece a lo que las víctimas describieron en sus denuncias públicas. Agregó también que si este fuera el caso, no se habría casado con el cantante.

“Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros siete años juntos como pareja. Si lo hubiera hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui [del matrimonio] doce meses después por infidelidad y abuso de drogas”, declaró, sin defender al también actor.

A pesar de su declaración, la vedette nunca desestimó las publicaciones, e incluso abogó por quienes han sido víctimas de violencia.

“El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente. Esta es mi única declaración en este asunto”, finalizó la también empresaria.

Infobae