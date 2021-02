“Perseverance” consigue el primer video de la historia de un aterrizaje en Marte

febrero 23, 2021 - 6:55 pm

La NASA publicó el vídeo completo del aterrizaje en Marte de Perseverance, la primera vez que se graba la llegada de una misión al planeta rojo con tanta calidad. Las imágenes se tomaron con varias cámaras fijadas al vehículo de exploración: comienzan poco después del despliegue del enorme paracaídas, continúan con el descenso de la nave hacia una superficie de Marte en la que se pueden observar muchos de sus accidentes geográficos y finaliza con la toma de tierra de Perseverance.

“Viendo estas imágenes cualquiera puede tener una idea de lo que sería aterrizar una nave espacial en Marte”, ha resumido Matt Wallace, uno de los responsables de la misión, durante una rueda de prensa celebrada este martes. Por primera vez, la NASA ha permitido que el rover llevase cámaras de vídeo y foto convencionales para intentar documentar el aterrizaje completo. La decisión ha sido un éxito por la espectacularidad de las imágenes y por la utilidad de estos vídeos y fotos para entender mejor todo el proceso, según ha explicado el equipo de la misión.

Perseverance aterrizó con éxito en el cráter Jezero el pasado jueves al filo de las 22:00 (hora peninsular española). Esta es la misión más importante a Marte de la historia y su principal objetivo es encontrar rastros de vida en esta zona del hemisferio norte del planeta, que hace 3.500 millones de años era un gran lago donde pudieron darse las condiciones aptas para la aparición de vida.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021