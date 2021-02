febrero 12, 2021 - 3:35 pm

Una rutina del 14 de febrero es ir al cine, pero esta vez toca hacerlo desde casa por eso te presentamos la lista de películas para ver el Día del Amor

Si llevas mucho tiempo en pareja y ambos son fanáticos del cine te presentamos la lista películas para ver el Día del Amor. Seguro hayas visto demasiadas e incluso algunas más de una vez. Si te quedaste sin opciones para este Día de los Enamorados o si empezaste una relación hace poco y estás buscando ideas para tener una cita de película, te mostramos esta lista de películas para ver el Día del Amor.

Un día inesperado

Sam y su novio Ian discuten continuamente, aunque están profundamente enamorados. Sam es impulsiva y poco convencional, mientras que Ian es completamente opuesto. Todo cambia después de un terrible accidente. Esta es una fantasía sentimental con aires metafísicos que esconde una segunda oportunidad. Los protagonistas de la cinta son los británicos Paul Nicholls y una Jennifer Love Hewitt

Historias de San Valentín

Esta película protagonizada por Ashton Kutcher, Julia Roberts y Anne Hathaway, recopila una serie de historias que suceden el Día de San Valentín y, aunque fue nominada con dos premios Razzie, es la peli perfecta para reconstruir ese corazón hecho añicos. ¡Es posible hasta que vuelvas a creer en el amor!

El lado bueno de las cosas

Si acabas de conocer a alguien especial, esta es tu película, que protagonizada por Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, interpretan el papel de dos jóvenes con problemas que, tras conocerse, crean entre ellos un vínculo muy especial para conseguir encontrar la cara positiva de la vida.

Un paseo para recordar

Típica historia entre el chico malo y la chica buena, surge el amor, pero no es solo eso. La historia trasciende mucho más que no lograrás entender hasta que la veas. Es una historia apasionante que te sacará lagrimas hasta más no poder.

Sex Tape

Si estás viviendo el mejor momento de tu relación y no puedes contener el fuego con tu pareja, tu película es ‘Sex Tape’. Protagonizada por Cameron Díaz y Jason Segel, cuenta la historia de una pareja que lucha para que sus amigos y familiares no vean su vídeo porno casero.

500 días con ella

Tanto si eres de las que cree en el amor 100% como si de las que no crees en absoluto. La primera descripción se identifica con Tom. La segunda con Summer. Aunque aparentemente no tuviesen nada en común, pronto descubrirán que no es todo como lo imaginan. Una película que te hará sentir emociones muy contrapuestas.

Titanic

Otro de los grandes clásicos románticos del cine. Siempre disfrutaremos al ver Titanic, pues la historia de amor y sus esfuerzos por sobrevivir trascienden entre los años.

Dime con cuántos

Esta divertida película nos cuenta acerca de una mujer que, tras leer en una revista que las mujeres que tienen 20 amantes tendrán dificultades para encontrar una pareja estable, se da cuenta de que va en el número 19 y decide dejar de acostarse con hombres para encontrar al indicado.

Cincuenta sombras de Grey

No se sabe a ciencia cierta si existe ese príncipe azul del que todas hablan, así que mientras tanto este film erótico-romántico te ayudará a dejar volar tu imaginación y lo que no es imaginación. Al ser una trilogía puedes disfrutar todas sus entregas el mismo día y ver qué hay en el cuarto rojo de Christian.

365 DNI

Si Lo que buscas es algo más fuerte y casi que explicito 365DNI es la mejor. Massimo es miembro de la mafia siciliana y Laura es una directora de ventas. Ella no espera que un viaje a Sicilia salve su relación, pero Massimo la secuestrará durante 365 días para que se enamore de él.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día