Pasajeros afectados de Avior pueden cambiar boletos sin penalidad

La aerolínea venezolana Avior anunció que «todos los pasajeros afectados por la pandemia o cancelación de vuelos en las rutas, tienen la posibilidad de cambiar sus boletos sin cobro de penalidad».

Según precisa Avior a través de su página web, los afectados podrán usar sus boletos en Santo Domingo (República Dominicana) y Cancún, puesto que son los destinos que tienen operativos actualmente. Sólo los que deseen volar a través de Cancún deberán cancelar diferencia tarifaria, indicó el comunicado.

“Varias personas me han comentado que otras aerolíneas sí están exigiendo el pago de penalidad a los pasajeros que no pudieron volar por el cierre de los vuelos. La verdad no tengo conocimiento de esos casos. Nosotros no lo estamos haciendo, entendemos que no volaron por razones ajenas a su voluntad”, indicó el presidente de Avior, Juan Bracamonte.

Para las personas que retornan a Venezuela, la línea aérea precisó que 12 horas antes del vuelo, «de manera indispensable» deben llenar un formulario de localización del pasajero y adjuntar su prueba PCR por hisopado con resultado negativo no mayor a 72 horas antes de su viaje.

