Nuera de Vicente Fernández se refirió a las acusaciones por acoso contra su suegro (video)

febrero 9, 2021 - 7:52 pm

Mariana González, pareja de Vicente Fernández Jr., rompió el silencio y se pronunció contra los señalamientos por acoso de su suegro, el cantante Vicente Fernández. Reseñó La Sopa.

A través de sus stories de Instagram, la modelo respondió a las preguntas sobre su vida personal; en especial su reciente nexo con la familia Fernández.

Como era de esperarse, Mariana respondió a las preguntas naturalmente, asegurando que se siente muy feliz de estar con Vicente, con el que espera muy pronto contraer matrimonio.

“Tengo el compromiso con él desde el día que somos pareja; estoy muy enamorada y agradecida con la vida de haber coincidido con él. Estoy súper feliz, es el momento de mi vida en el que lo tengo todo”, expresó González.

Sin embargo, tras confesarle a sus seguidores que se siente muy a gusto con los allegados de su pareja, la última pregunta de sus stories pareció cambiar por completo su humor.

¿La razón? las polémicas que han rodeado en las últimas semanas a su suegro, el cual ha sido tildado en dos ocasiones de ser un acosador.

Su reacción generó una gran polémica en redes sociales, pues muchos internautas la criticaron duramente por comparar las agresiones que han experimentado sus fanáticas, con su destacada carrera artística.

“Mejor no hubieses opinado, el hecho de que este hombre haya puesto en alto el nombre de México, no le da derecho de manosear mujeres para pasar desapercibido, por favor, no defiendan lo indefendible”, comentó una internauta.

La Sopa