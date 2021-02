“No vale plata ni poder”: el desgarrador audio de Jorge Oñate

Oñate contó en su conversación el cuidado que debe tenerse en estas épocas de pandemia. En un mensaje lleno de cariño habla con su amigo de las reflexiones que le deja la pandemia, de la impotencia que siente por cuenta del avance de esta enfermedad en la sociedad y de sus consejos para mantenerse a salvo.

“Cacha, te habla Jorge Oñate. Hermano, gracias, gracias por tus palabras. Realmente cuídate, hermano. Ten cuidado con este problema que hay por esta pandemia. Aquí en este momento tan grave que estamos debes hacer tus cancioncitas. También en este momento lo mejor es estar pegado de Dios. Hay que pegarse de Dios. Cuídese con su familia y los que estén alrededor. No esté saliendo mucho. No salga mucho. Siempre de la mano con Dios y no deje llegar mucha visita a su casa.

“Te aprecio mucho… ya pronto que pase esto nos vemos. Vamos a hacer algo cuando pase esto. Aquí es que estamos viviendo la verdad de la vida. No vale plata ni poder, ni ser negro ni blanco. Esto es la verdad de la vida y el único que va a arreglar esto es Dios”, dice en su mensaje de voz.

La publicación del audio causó conmoción en el Caribe, pues se tenía conocimiento del grave estado de salud por el que estaba atravesando «El Jilguero de América».