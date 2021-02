Natasha Araos, esposa de Chyno se lanza como empresaria

febrero 1, 2021 - 3:25 pm

Después de que Chyno fuera diagnosticado con una neuropatía periférica derivada de coronovirus que lo dejó inmóvil y postrado en una cama, Natasha Araos no dudó ni un segundo en dejar sus sueños a un lado. «Mi prioridad siempre fue y es mi familia y mi esposo», cuenta la venezolana, quien estaba a punto de lanzar su propia línea de ropa. «Me dije a mí misma: ‘Bueno Natasha, no podemos hacer nada, ya sucedió, ya lo tiene, ahora el gran trabajo que tienes es tuyo para fortalecer a tu esposo'».

«Dije: ‘hasta que yo no lo vea bien, yo no sigo con mis proyectos personales'», recuerda Araos, quien pausó el lanzamiento de su línea de ropa deportiva para sacar adelante a Chyno. «Siempre me ha gustado que es parte de mi vida de ejercicios y fitness, [hoy], gracias a dios ya estoy en los últimos toques y esto me tiene supercontenta».

No es para menos tanta alegría, el proceso de recuperación de Chyno ha sido satisfactorio y Araos retomó su carrera como empresaria. «Ya que lo veo tan independiente [a Chyno], definitivamente estamos lanzado los últimos detalles para llevar a cabo este lanzamiento», cuenta excitada. «Me tiene muy emocionada».

People en español