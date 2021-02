NASA revela el primer audio de Marte obtenido por el róver Perseverance

febrero 22, 2021 - 5:08 pm

El Perseverance grabó y difundió los primeros sonidos de Marte. La cuenta en redes sociales de la NASA dio a conocer el audio captado por el Róver.

«Ahora que has visto Marte, escúchalo. Coge unos auriculares y escucha los primeros sonidos capturados por uno de mis micrófonos», indican en un tuit.

También, dieron a conocer detalles del aterrizaje del Perseverance en la superficie del planeta rojo.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021