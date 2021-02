Mia Khalifa celebra sus cumpleaños 28: Disfruta de sus sensuales fotos

febrero 10, 2021 - 1:56 am

La exactriz de videos para adultos que se convirtió en la número uno de la industria en su momento y que armó una “revolución” al ser condenada por miles de personas de su país natal (Líbano) está cumpliendo 27 años.

Nacida en Beirut, emigró a los Estados Unidos en el año 2000. Comenzó a actuar como actriz porno en octubre de 2014, pero su popularidad ascendió tan rápidamente que apenas dos meses después de su debut logró superar a Lisa Ann y posicionarse como número uno en la clasificación del reconocido sitio web-porno Pornhub.​ Tras este meteórico ascenso, sus actuaciones generaron polémica en Oriente Medio, sobre todo por un vídeo donde practicaba sexo mientras llevaba puesto un hiyab. Desilusionada con la industria pornográfica, abandonó su carrera meses después de comenzar, a comienzos de 2015. Sin embargo, su gran popularidad continuó en los años posteriores.

Debutó en la industria pornográfica en octubre de 2014, a los 21 años de edad. Antes de ello, trabajaba como camarera en un restaurante de comida rápida de la marca Whataburger. Allí fue donde un cliente le preguntó si había considerado probar suerte apareciendo en películas pornográficas. Con más de un millón y medio de visitas en los pocos meses que llevaba como actriz, a sus 22 años, Mia Khalifa se convirtió en la actriz porno más buscada.

Su rápido ascenso a la fama fue seguida tanto por elogios, como el dúo Timeflies que le dedicó un rap que Khalifa agradeció con un baile de twerking,​ como por críticas y amenazas de muerte,​ muchas de ellas procedentes de Medio Oriente, que incluían fotografías manipuladas en las que Khalifa era ejecutada por el Estado Islámico y con mensajes de que iría al infierno, así como de su propio país, en el que algunos periódicos escribieron artículos respecto a su ocupación profesional.

Poco después decidió retirarse tras unos meses en lo más alto de la industria, rodando un total de 26 películas. En una entrevista concedida al diario The Washington Post en julio de 2016, expresó que su salida se debía a la pérdida de ilusión por su trabajo en la industria.​ No obstante, continuó trabajando como camgirl.

Algunas de sus películas fueron su debut en Mia Khalifa, Big Tit Cream Pie 31,​ Put It Between My Tits, Temporary Dates 2​ o Tony Rubino’s Let’s Make a Sex Tape.

En octubre de 2017 regresó brevemente a la industria pornográfica rodando una escena junto a Tony Rubino para la web Bang Bros, Mia Khalifa is Back and Hotter Than Ever.

Tiene tatuados los primeros versos del himno nacional libanés: كلنـا للوطـن للعـلى للعـلم (¡Todos nosotros! ¡Por nuestra patria, por nuestra bandera y por la gloria!).

Una petición en línea a finales de noviembre de 2016 pedía que Mia Khalifa fuera elegida por el entonces presidente electo Donald Trump para ser la próxima embajadora de los Estados Unidos en Arabia Saudí.