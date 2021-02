Maracucho que se respeta sabe cómo comienzan estas gaitas

febrero 12, 2021 - 6:38 pm

No hay mayor orgullo para un maracucho que escuchar y cantar gaita, el género musical que identifica la región zuliana. Pero la mayoría de los nacidos en esta tierra del Sol Amada, solo tararea los coros de estas hermosas composiciones y pocos saben como comienzan.

¿Sabías cómo comienzan las letras de estas famosas gaitas?

1- La Grey Zuliana (Ricardo Aguirre)

En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina

Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor

Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno

Amor celeste divinizando hacia tu bondad.

Madre mía si el gobierno no ayuda el pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlos pa’l infierno

La Grey Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esa gaita magistral que el Saladillo la entona.

2- Los 5 negros (Gaiteros del viejo Víctor)

Se formó un gaitón

En el solar de san Pedro.

Se escucha la algarabía de nuestra gaita zuliana, desde el reino de los cielos, notas cual lluvia nos bañan. Los versos los hace Chinco, Ray y Ricardo cantando, Reyito tocando al cuatro y don Pedro está animando.

Se formó un gaitón en el cielo todo se vuelve alegría. San Pedro, San Lucas, San Marcos, San Carlos y San Tobías cogieron los instrumentos para esta gaita poder tocar. Y así acompañar A Pedro y Chinco, A Ray a Reyito y a Ricardo Aguirre El Monumental.

Se formó un gaitón, en el solar de san Pedro.

3- La Flor de la Habana (Ricardo Aguirre)

Vamos a fumar, la flor de la habana que es la soberana

Marquilla sin par.Y la gran cruz lleva

Su excelente aroma. El águila asoma. Como marca nueva

– Verso I –

Hoy recuerdo la zuliana

Tienda que en el saladillo

(Viva la flor de la habana

Y su famoso cigarrillo)

Vendieron los cigarrillos

De aquella flor de la habana.

4- La Ciudad Más Bella (Cardenales del Éxito)

Desde el infinito cielo el mismo creador lo ha dicho

Maracaibo es un hechizo hermoso bendito suelo (BIS)

Coro

Esta la ciudad más bella que existen en el continente

Y en el lago china y puente aquí ay hospitalidad

Y en el calor y la gente de más alta calidad (Bis)

I

Esta es la cuidad más bella, más atrayente del mundo

Donde nacen las estrellas y el rayo del catatumbo (bis)

5- Mi Ranchito (Cardenales del éxito)

6- Sin Rencor (Gran Coquivacoa /Neguito Borjas)

Le doy gracias al Señor por haberte conocido

Pues, los años que vivimos fueron de dicha y amor

Pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento

Ese bello sentimiento. Además de sufrimientos, desilusión, me dejó.

Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis.

Una gaita lloraréis porque en mi cara pensáis

Con bellas prosas que a ti te harán recordar

Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr.

7- Amor Marginal (Canta Gladys Vera)

Tenía yo quince años, veinticinco vos y con picardía, nos decíamos adiós

Por la puerta el rancho pasabas mirón, me echabas piropos y me hablabas de ilusión.

Me estremeciste una tarde con tus besos escondidos, me propusiste que huyera, que fuera a vivir contigo

Yo pensé que no había nada que perder en el ranchito y con hambre de ilusión embusaqué los trapitos.

Se fue el autobús a un barrio perdido y hasta una pensión, llegamos unidos.

Son veintiseis años los que tengo ya, hace cuatro meses que no te he vuelto a ver más

Lo mismo de siempre, trabajo y dolor. Son seis muchachitos y otro en vientre si señor.

8- La Campeona (Saladillo/ Nerio Ríos)

I

La Chiquinquirá, la gaita nos la cedió,para que cantemos

La gloria que Dios le dio.

CORO

Vamos a cantar la gaita maracaibera que en el, Zulia es la primera

en música popular, se puede imitar, pero no igualar y sólo el zuliano este golpe sabe dar.

9- Nunca es tarde para amar (Rincón Morales)

Que bonita sensación es la que yo estoy sintiendo

Después de viejo queriendo y con todo el corazón.

Aunque no me había llegado, hoy se posó aquí en mi pecho

y me siento satisfecho porque aunque tarde, llegó.

Basta con querer y manifestar este sentimiento. Que se lleva dentro y se debe exteriorizar.

10- La Cabra Mocha (Saladillo)

La cabra mocha salía con Josefita a comer, pero ella la escondía, no se la fueran a ver. (Bis)

Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas y es por eso que no deja que la agarren los muchachos.

Se ponían a apostar los muchachos una locha, al que podía agarrar, primero a la cabra mocha.

11- Paraguaipoa (Sorpresa/Saúl Sulbarán)

Paraguaipoa en tu mar, aire puro se respira, pedazo de mi guajira, mi rinconcito natal (Bis)

Paraguaipoa, región zuliana, tierra galana de gran primor. Rinconcito ensoñador de mi patria soberana.

La chicha maya con ganas el guajiro baila bien, pero le gusta también, cantar la gaita zuliana.

12- Amparito (Maracaibo 15)

En un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana

‘Ombe que, me quedé con las ganas, de casarme con esa chiquilla

Y en un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana

‘Ombe que, me quedé con las ganas, de casarme con esa chiquilla, ay ‘ombe

Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, tu maracuchito.