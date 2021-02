Maduro: «No soy un Presidente bobo que se asusta con cuatro gritos que peguen en la Casa Blanca»

febrero 1, 2021 - 11:59 am

El presidente Nicolás Maduro, entrevistado este lunes por el periodista brasileño Breno Altman, de Ópera Mundi, negó la versión que le cataloga como un dictador, sin embargo aclaró que eso no significa que sea un mandatario débil. «No soy un Presidente bobo, chantajeable, amenazable, que se asusta con cuatro gritos que peguen en la Casa Blanca», señaló.

Defendió al socialismo y dijo que la justicia y la igualdad no pueden surgir de un sistema capitalista. «El coronavirus ha revelado las profundas desigualdades que genera el capitalismo».

Sobre las denuncias de violación de derechos humanos en el país afirmó que existe mucha manipulación y lamentó que la comisionada Michelle Bachelet se haya hecho eco de acusaciones infundadas, que forman parte de un plan generado y financiado desde los Estados Unidos.

«En Venezuela hay pleno respeto de los derechos humanos. Con Bachelet ya tenemos mejor comunicación y espero que sus próximos informes estén basados en la verdad», dijo.

Maduro denunció durante la entrevista que «10 países acaparan el 95% de las vacunas del mundo», al tiempo que reiteró que para el mes de abril iniciará la vacunación masiva contra la COVID-19 en el país.

Dijo no tener el poder de adivinar si en un futuro proceso aspirará a la reelección, pero aseveró que siempre estará en la «primera línea de batalla».

Con respecto a las relaciones con los Estados Unidos llamó al entendimiento. «Por nuestra parte, ya yo pasé la página, quedará como un mal recuerdo los cuatro años supremacistas y extremistas de la agresión de -Donald- Trump. Ahora iremos al futuro y ojalá el futuro sea mejor».

Con respecto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que ha convertido a su país en el «centro del trumpismo en el mundo»

«Lo veo [a Bolsonaro] y lo escucho todos los días. Es peor, más agresivo, contra la prensa, contra el pueblo, más amenazante, pero irascible, negacionista”, dijo Maduro.

Al referirse al envío de oxígeno a Brasil para apoyar en la contingencia por el coronavirus, dijo que es el cumplimiento de un deber hacia un país hermano.

«Brasil debe saber que la solidaridad con la Amazonía es nuestra obligación. Somos pueblos hermanos, entre pueblos hermanos debe haber buena vecindad, solidaridad, cooperación, encuentro fraterno, frontera de paz, frontera de amor entre los pueblos. No una frontera como lo hizo Bolsonaro, que envía equipos militares, milicias, amenazas que nos van a invadir, porque estaba Mike Pompeo, en Amazonas, en Manaos, Boa Vista. No, la frontera Brasil-Venezuela no debe ser para la guerra, debe ser para la cooperación, la solidaridad».

Comparto la entrevista que me realizó el periodista Breno Altman para el portal Opera Mundi. https://t.co/7MkE09vwq1 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 1, 2021

F. Reyes

Noticia al Día