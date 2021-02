Madres que abandonan a sus hijos ¿Un desprendimiento por amor?

febrero 25, 2021 - 1:52 pm

¿Cómo fue capaz de abandonar a su propio hijo? Este y varios más son los comentarios que se escuchan en historias de madres que abandonan a sus hijos.

Cuando un hijo es abandonado, generalmente, a la madre se le dicta una sentencia social, sugiriendo que es una persona sin corazón; que ella se buscó ese problema, refiriéndose a lo que algunos califican como un problema. Sin embargo, la mayoría no busca conocer el otro lado de la moneda…

Las causas del abandono infantil pueden ser muy dolorosas y comprensibles aunque no aceptables. Algunas mujeres se ven en la obligación de tomar la decisión, pero, jamás se habla sobre el padre del niño. La crianza y cuidado del niño es responsabilidad de dos personas, no de solamente la madre, la misma sociedad ha cargado a la mujer con todo el peso del cuido a pesar de que es cosa de dos.

Falta de amor ¿o algo más?

Tenemos entendido que el instinto de madre es algo natural, sin embargo, eso no está comprobado, usualmente se dice que las madres desarrollan un sexto sentido y un amor incondicional hacia sus hijos, pero no todos las personas reaccionan igual.

“En muchos casos, lo que lleva a personas a quitarse esa “responsabilidad” (abandonar a un hijo), es que no están listas para ser padres. Puede ser que el hijo haya sido producto de una relación muy prematura y la madre no tenga las posibilidades de cuidarlo, y se desliga del niño para darle un futuro mejor del que ella pueda ofrecerle. También, el no encontrar apoyo en otras personas; tener que velar, sola, por el pequeño. La falta de educación y cultura juegan un rol importante en este tópico”, explicó a NAD la psicóloga Rosa Fernández.

La especialista agregó que más allá de la desaprobación social, está que en su mayoría las madres tienen que pasar por este proceso solas, sin el apoyo de su pareja. No obstante, existen casos en los que es de mutuo acuerdo entre los padres desligarse de dicho compromiso.

“Usualmente cuando se deja a un niño en el orfanato u otro lugar, es apenas un recién nacido, por lo que la madre está en un momento de extrema vulnerabilidad y esto podría afectar sus decisiones,” acotó la Doctora.

Un amor sin condiciones

“El amor a un hijo es incondicional, desprendido; pasas a un segundo plano y tu única razón es tu hijo. Uno deja de ser uno», deste modo una madre define el amor que tiene hacia sus hijos.

Yesiré García es una madre soltera que se tuvo que hacer cargo de sus dos hijas. Explica que fue la mejor decisión que tomó en su vida. A su juicio, no cambiaría nada. Ahora tiene una razón para seguir adelante y buscar superarse, para poder proveerle un mejor futuro a sus niñas.

«En mi mente nunca se cruzó esta opción, en mi opinión este tema es muy delicado y personal, depende de la historia de cada persona, sus valores y el apoyo que reciba del resto de la familia. Existen personas que lo hacen por amor, dejándolos en una casa hogar le dan la oportunidad a otras personas que quieren tener un hijo, pero no está en sus posibilidades».

Son muchas las personas que se ven en la obligación de dejar a sus niños para poder seguir adelante, lo ven como una carga, no como una bendición o una oportunidad de ser mejor persona para darle el ejemplo al otro. Estos padres son tildados de egoístas. Muchos aseguran que si no estuvieron en la capacidad de cuidar a otra persona, no son capaces de cuidarse a sí mismos.

«Antes de tomar la decisión de tener un hijo, debes examinar si tienes la capacidad de cuidarlo, poderle satisfacer cada una de sus necesidades ¿Si no lo puedes hacer, entonces para qué tienes un hijo? Si bien es cierto, yo entiendo lo que es pasar por periodos en los que el dinero no alcanza, pero, gracias a Dios, tengo un trabajo que me provee lo suficiente como para cuidar a mis niñas», expreso Yesire García, quien en su día a día debe lidiar con la inflación para abastecer a su familia.

Darle la oportunidad a otros que no la tienen

El sistema de adopción es algo muy delicado, los postulantes deben pasar por una serie de pruebas antes de tener la opción de adoptar a un niño y sobre todo deben mostrar que cuentan con el sustento económico para mantener a dicha persona. En general, los padres que adoptan no tienen ninguna relación con los biológicos, ya que se mantiene el anonimato.

«A pesar de no conocer a los padres de mi hijo, siempre les agradezco, porque si no fuera por ellos, yo no tendría la oportunidad de tener a mi niño», reseñó una madre que adoptó, pero que antes estuvo por varios años en la búsqueda de completar su familia con un bebé.

Agregó: «Desde que nos casamos estuvimos intentando, pasé por varias perdidas, muchos exámenes y nada que lo lográbamos, por eso tomamos la decisión de buscar adoptar un niño, ya tenemos más de dos años con él y definitivamente era el complemento que necesitábamos en nuestra vida».

Actualmente, en Venezuela la taza de niños abandonados han incrementado, muchos son los padres que buscan dejarlos para emigrar. Para ello, muchos dejan a sus hijos con sus familiares cercanos.

Natalia Suárez/Pasante

