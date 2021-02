Lucir un pelazo: conoce las 10 ventajas de usar prótesis capilares

febrero 27, 2021 - 10:04 pm

Son muchos los motivos que pueden provocar la pérdida de cabello y, aunque no conocemos de estudios que afirmen los efectos postpandemia en este nicho, podemos sospechar que el estrés de un confinamiento y los otros muchos factores que este implicaron, podrían estar relacionados. Por suerte, para estas personas, así como para pacientes de alopecia o quimioterapias, existen alternativas efectivas. Y no, no hablamos de pelucas o peluquines. Nos referimos a las prótesis capilares, una técnica de implantación de cabello ideal para volver a verte y sentirte bien contigo mismo.

Prótesis capilares, una solución ante la calvicie

La alopecia androgenética, o mejor conocida como calvicie, es una afección causada por factores genéticos, hormonales y ambientales. Lamentablemente, es más común de lo que desearíamos y afecta a un 50% de todos los hombres; mientras que a las mujeres casi el mismo número, pero mayores de 50 años de edad. Ante esta problemática tan generalizada han surgido un sinfín de tratamientos y herramientas para combatirla: fármacos, rutinas, champús especiales, pelucas y, más recientemente, prótesis capilares.

A diferencia de las tradicionales pelucas, las prótesis capilares son indetectables. La técnica con la que se aplica aunada a sus materiales de alta calidad pueden llegar al punto de, una vez colocada, ser confundida con el cuero cabelludo de la persona quien la lleva. Por esta razón, se ha convertido en una de las opciones ante la calvicie bien sea en una zona determinada, o para toda la cabeza. Todo de acuerdo a cada necesidad, pues indiscutiblemente consiste en una solución que pasa desapercibida.

Comodidad, discreción y durabilidad: ventajas

Entre tantas alternativas para hacer frente a la problemática de la caída del cabello, localizada o extendida, hemos concluido que los requisitos principales que deben reunir son la comodidad, la discreción y la durabilidad. ¡Ah!, y el precio accesible, claro. Por ello, logramos agrupar las ventajas de ocupar las prótesis capilares para ofrecer un panorama más explícito sobre esta nueva y efectiva opción. Estas son solo diez de las ventajas:

Personalizables. La elaboración de la prótesis puede solicitarse a medida o ser adquirida prefabricada. La opción de personalizarse está disponible, al igual que la de cortar la plantilla de acuerdo al tamaño deseado.

Discretas. Por su malla fina y cabellos delgados, ofrecen un aspecto natural e invisible. El resultado estético es más agradable a la vista.

“Impalpables”. Su delicada técnica permite un acabado tan real que no correrás riesgo de que tu prótesis “sea descubierta ” si se tocan la cabeza.

si se tocan la cabeza. Perdurables. Dependiendo principalmente de la calidad y resistencia de los materiales utilizados en la fabricación de la pieza y con el correcto mantenimiento y cuidado pueden durar entre 6 meses hasta 3 años.

Versátiles. Las prótesis capilares pueden ser utilizadas sin tener que alterar nuestras rutinas. De esta forma, tendrás la posibilidad de asistir a eventos, salir con amigos, viajar, ir a piscina, a la montaña, hacer deporte e incluso tomar tus duchas sin problema.

Revertibles. Así como puedes colocarlas, podrás quitarlas. No existen consecuencias atribuibles al uso de prótesis capilares.

Cómodas. Por contar con pelos más delgados, el resultado es más ligero y, por ende, más cómodo de llevar y peinar.

Saludables. Su material de calidad permite que el cuero cabelludo transpire mucho mejor que con el resto de soluciones capilares.

Económicas. La aplicación de estas prótesis tiene un coste más asequible que el trasplante quirúrgico de cabello.

Compatibles. Dado a sus materiales hipoalergénicos son, por lo general, compatibles con cualquier paciente o usuario.

Elige tu imagen

La calvicie es de saberse que, aun siendo un problema tan común, incide de forma directa en el autoestima y la seguridad de la persona que la padece. Basado en esto, un grupo de jóvenes en España se unieron para idear una real solución ante la pérdida de cabello: Hair solution. Una alternativa cosmética eficaz para quienes tienen poco cabello, sin importar la causa. Su principal producto son las prótesis capilares. No conforme con las 10 ventajas que incluye este método, específicamente esta empresa pone a disposición su equipo de estilistas para realizar mantenimientos y colaciones de forma profesional.

No hay excusas para dejar de ser tú. Elige tu imagen, recupera tu seguridad y considera un nuevo inicio con las prótesis capilares.

