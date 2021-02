Lubbi Colina productor musical que muestra el rostro del venezolano luchador

febrero 2, 2021 - 3:49 pm

Oriundo del municipio Lagunillas, ubicado en la Costa Oriental del Lago del estado Zulia, el destacado productor musical Lubbi Colina muestra el verdadero rostro del venezolano luchador en tierras extranjeras.

Luego de haber emigrado hace unos años con el deseo de luchar por su futuro, Lubbi Colina preparó una maleta de talentos con la que logró desempeñar sus capacidades en Estados Unidos, como profesor musical y ahora como productor del destacado ministerio “El Rey Jesús”.

”Ha sido una prueba constante de fe, perseverancia, arduo trabajo y esfuerzo, pero sobre todas las cosas ha sido una constante revelación a mi vida de que Dios es fiel y verdadero, que Dios nunca falla y que es un Padre Eterno que me guarda, protege, suple mis necesidades y que es misericordioso. Día tras día ha mostrado para mi su amor y me ha otorgado en su gracia oportunidades para seguir adelante y para seguir creyendo a sus promesas. Ahora, no quiere decir que todo ha sido fácil, quiere decir que aún en medio de la tormenta Él ha estado allí para brindarme su mano y ayudarme a seguir”, expresó.

“Si deseas emigrar creo primero debes pedir a Dios en oración la guía para ver si es en el plan de Dios que vas a hacerlo, como todo en la vida, primero Dios. Luego asesorarte legalmente si de verdad lo harás, asesorarte con los especialistas encargados en materia legal de qué necesitas hacer, y si es Dios quien te envía sé que desde que te envía te sustenta y te guía. Recuerda, hizo caer Maná del cielo en pleno desierto”. Destacó Colina.

