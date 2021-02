Los Nets continúan su mala racha ante la ausencia de Durant

febrero 10, 2021 - 9:44 am

Con la ausencia de Kevin Durant por los protocolos contra el coronavirus, los Brooklyn Nets sumaron su tercera derrota consecutiva este martes 9 de febrero por 122-111 ante los Detroit Pistons, en una jornada en la que Derrick Rose regresó a los Knicks con 14 puntos en una derrota ante Miami.

Kyrie Irving anotó 27 puntos y James Harden otros 24 puntos, 12 asistencias y 5 tapones que no fueron suficientes para evitar que los Nets cayeran 122-111 en su visita a los Pistons, el último clasificado de la Conferencia Este con apenas 6 victorias en 24 partidos.

El equipo de Brooklyn no conoce la victoria desde que, en un caótico episodio, Kevin Durant fue retirado abruptamente en medio del partido del viernes ante los Toronto Raptors por haber estado en contacto en las horas previas con una persona contagiada de covid-19.

Durant, segundo máximo anotador de la NBA (29,5 puntos por partido), fue apartado del equipo por prevención como mínimo hasta este viernes, mientras los Nets perdían el juego ante los Raptors y el del sábado ante los Philadelphia 76ers.

El reciente fichaje de James Harden colocó a Brooklyn en el grupo de candidatos al anillo de la NBA pero el rendimiento no ha sido por ahora el esperado.

El equipo sigue sin adaptarse a un juego con tres superestrellas y, especialmente, exhibe graves carencias defensivas, con una racha de siete partidos consecutivos encajando al menos 125 puntos.

«Lo más importante es la actitud, el nivel competitivo y la conexión. Son cosas que no se pueden practicar. Tienes que aportarlas. Y no sentí eso durante 48 minutos», reclamó a sus jugadores el técnico de los Nets, Steve Nash.

💪 Jerami Grant ties career-high 💪@JeramiGrant puts up 32 PTS in the @DetroitPistons win over BKN. #DetroitUp

pic.twitter.com/bWOyCSfrBb

— NBA (@NBA) February 10, 2021