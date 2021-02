Los divertidos memes del Super Bowl LV tras el show de The Weekend

febrero 8, 2021 - 12:53 pm

El Super Bowl LV presentó un espectáculo de medio tiempo a cargo del cantante The Weeknd en una presentación con un ejército de bailarines enmascarados, y no pudieron faltar los mejores memes.

El show del entretiempo de The Weekend, que tuvo presentación con un ejército de bailarines enmascarados, fue el principal blanco de las burlas por los usuarios en las redes sociales.

El momento viral del espectaculo fue cuando The Weeknd tomó una cámara como si fuera un celular y convirtió la transmisión en una experiencia que dejó a algunos usuarios en redes sociales algo… mareados.

Los memes, desde luego, abundaron. «Es como un papá haciendo FaceTime», dijeron algunos, en broma. Otros se quejaron del nivel de la interpretación: esperaban un show mucho mejor, dijeron, del que ocurrió.

Los usuarios compararon a The Weeknd con las anteriores presentaciones del SB, como por ejemplo la de Jennifer López y Shakira, las que aseguran que fueron ampliamente superiores a la del canadiense, quien puso alrededor de siete millones de dólares de su bolsillo para el armado del show (más otro millón por parte de la organización), ni el dinero ni los recursos utilizados fueron suficientes para proporcionar un atractivo especial a la altura de las circunstancias, según los críticos.

Otras imagentes de The Weeknd llegaron las risas cuando encontraron el parecido del artista con Rúben ‘Cacho’ Deicas, el cantante de Los Palmeras, que vestido con los mismos colores, interpretó “Soy Sabalero” en aquella final de la Sudamericana.

Algunos memes del Super Bowl LV estuvieron dirigidos tanto a los jugadores en el partido. La final del Super Bowl 2021 fue ganada por Tampa Bay tras imponerse 31-9 a Kansas City.

Si no me quisiste cuando estuve así no me quieras cuando esté así #SuperBowl #TheWeeknd pic.twitter.com/AWFg6qCnAP

— Golden Boy (@Golden_Boy_91) February 8, 2021