Lo último que se sabe sobre la salud de Gilberto Correa

La exposa de Gilberto Correa, Raquel Lares, afirmó que el animador zuliano se encuentra estable de salud, recuperándose del COVID-19 y cuestionó las publicaciones que afirmaron que la reclusión del animador en una clínica privada se deban a maltrato doméstico.

En una entrevista concedida al periodista Román Lozinski del Circuito Éxitos, la también locutora, animadora y modelo venezolana informó sobre el estado de salud de su expareja Gilberto Correa de quien dijo que se infectó con el virus, se encuentra recibiendo tratamiento antiviral y esteroides, porque además presenta una neumonía bilateral, que compromete aún más sus pulmones.

«Está recibiendo antiprireticos para bajarle la fiebre, quiero que sepa toda Venezuela que el está de muy buen ánimo, está optimista, está sereno he chateado con él muchísimo, lleno de mucha fe y con muchas ganas de seguir en este plano», precisó.

Con respecto a la foto en la que se ve retratado con su equipo médico, mencionó que ésta se tomó hace un par de días, y tal como se ve allí está, «de buen ánimo y con mucha energía, todo bien positivo en la mente, todos sabemos como es el COVID, hay que tener mucha paciencia, hay que medicar, hacer el tratamiento al pie de la letra, vemos con preocupación la enfermedad existente, el Parkinson y la edad».

Aseguró que está en muy buenas manos y agradeció al equipo médico que le presta atención.

Lares no ocultó su indignación por lo que aclaró y ratificó que Gilberto Correa solo está en la clínica por el covid y nada que ver con maltratos domésticos. «Lo considero feo, horrible, grosero leer noticias tan amarillistas, aparte que Gilberto y toda su trayectoria no merece ese tipo de noticias, no entiendo como primero no se cercioran, no verifican la información, antes de hacerse eco de esa manera, parece que es más fácil y sabroso colocar noticias tan tristes, que colocar algo bien hecho, como debe ser el periodismo».

«Quiero aclarar que es falso, Gilberto no ha estado implicado en ningún hecho de violencia doméstica, quiero aclarar además que Gilberto no está ya casado…, en nombre de la familia, su hija Karina, de su hijo Carlos Enrique, quiero volver a recalcar, completamente falso, Gilberto está hospitalizado por covid y está recibiendo su tratamiento», puntualizó.

Pidió a los seguidores hacer oración por el querido animador zuliano, para que salga pronto del covid y esté de nuevo con sus seres queridos.

