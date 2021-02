Lo que no se sabe de Hollywood: Matilda reveló que fue sexualizada en la película ¡OMG!

febrero 24, 2021 - 11:15 am

Mara Wilson es recordada sobre todo por su papel protagonista cuando tenía solo 8 años en la película ‘Matilda’ (1996), con la que tuvo un éxito desmedido, y por la cual, la enviaron cartas en las que hombres mayores le confesaban estar «enamorados de ella».

Este martes, gracias al periódico The New York Times, la actriz ha podido hablar de la otra cara de la moneda que es ser famoso en la industria del cine. Ha escrito un artículo llamado ‘Las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas pequeñas’.

En sus primeras líneas, Mara ha querido recordar el efecto que tuvo la presión mediática con la cantante Britney Spears, con quien empatiza. Ha lamentado la «sexualización» que reciben los actores jóvenes «en las portadas de revistas de chicos o en vídeos musicales provocativos». Por ello, la actriz tomó la decisión de no pasar por ello.

«De todos modos, ya me habían sexualizado y lo odiaba. Actué principalmente en películas familiares: el remake de ‘Miracle on 34th Street’, ‘Matilda’, ‘Mrs. Doubtfire’… Nunca aparecí con un vestido de verano hasta la rodilla. Todo fue intencional: mis padres pensaron que estaría más segura de esa manera. Pero no funcionó», ha apuntado.

Además, Mara Wilson ha querido hacer una mención especial a las preguntas que le hacía la prensa cuando sólo era una niña. «La gente me preguntaba: ‘¿Tienes novio?’ desde que tenía 6 años. Los periodistas me preguntaban quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta», ha señalado.

«Era tierno cuando los niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo fue cuando lo hicieron hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12 años, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y con Photoshop en pornografía infantil. Cada vez me sentía más avergonzada», ha añadido.

«Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industrial, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de rodaje. Mi acoso sexual siempre llegó a manos de los medios y del público», ha concluido la actriz.

AS