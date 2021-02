Lo que dijo Daniela Alvarado a aquellos que piensan que es gay

febrero 28, 2021 - 6:20 pm

La actriz venezolana Daniela Alvarado habló de su relación con José Manuel Sánchez. Dijo que ya tenían más de 15 años de amistad. “De relación de pareja comenzamos este año”, indicó.

Alvarado conversó con EVTV Crossover, programa de EVTV Miami conducido por Raffa Mejías.

Señaló que su vida ha sido muy expuesta y que se ha caracterizado por ser honesta. “Amo a José Manuel, es mi pareja y la persona con quien quiero compartir mi vida”, explicó.

Rechazó los comentarios con los cuales se duda de su heterosexualidad. “Si no he decidido publicar mi vida personal es por decisión propia, porque he querido crecer porque he estado concentrada en mi carrera, porque estoy contenta como estoy. A mí me parece bastante tercermundista y mediocre que la gente piense que soy gay por eso”, afirmó.

“Como hemos crecido en una industria donde hay mucha gente que se declara gay abiertamente sin pena alguna entonces muchas veces se pensó que era así, pero no lo es”, recalcó.

“Siempre hemos estado juntos. Hemos sido grandes amigos, socios, compañeros de trabajo, mi mano derecha e izquierda, y siempre ha estado ahí. Defendimos nuestra amistad”, señaló.

“Las redes son bastante duras con todo el mundo. Sé que hay cosas que vamos a compartir con la gente, porque eso es muy bonito, pero el día a día es nuestro”, indicó.

El Nacional