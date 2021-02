¿Lo llama papá?… Novio de Marjorie de Sousa revela cómo lo trata el hijo de Julián Gil

febrero 12, 2021 - 3:29 pm

El novio de Marjorie de Sousa, el empresario Vicente Uribe, declaró que lleva una muy buena relación con el hijo de la actriz y Julián Gil, Matías Gregorio. Reseña La Sopa.

De Sousa y Gil han tenido una batalla legal por la custodia de su hijo, pero al parecer la actriz ha dejado atrás todos esos incómodos momentos para ocuparse de su relación con Uribe, quien dice llevarse excelente con su nuevo hijastro.

El empresario, en una entrevista reciente, ha revelado que Matías ya le tiene mucho aprecio, pues al parecer ya se encuentra conviviendo con Marjorie y su retoño en Acapulco.

“Para que se creen esos vínculos se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso; él me ve como un amigo grande”, aseguró el empresario con respecto a la relación que empieza a forjar con el pequeño.

Con respecto a si lo llama o no “papá”, Uribe indicó que “aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar, si la relación y la convivencia siguen creciendo; es un proceso completamente natural. Me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho y estamos creando vínculos muy padres”, agregó muy orgulloso.

La nueva pareja de la actriz también aprovechó para aclarar que su intención no es convertirse en un personaje famoso, pues su único deseo es aclarar los comentarios de las personas sobre este tema.

El Farandi

La Sopa