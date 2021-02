LeBron y Durant serán los capitanes del Juego de las Estrellas de la NBA

febrero 18, 2021 - 9:22 pm

Las superestrellas LeBron James (Los Ángeles Lakers) y Kevin Durant (Brooklyn Nets) serán los capitanes de los equipos del Juego de las Estrellas (All-Star) de la NBA al ser los jugadores más votados por los aficionados.

La NBA, que este jueves 18 de febrero confirmó la celebración del evento el 7 de marzo en Atlanta, dio a conocer los 10 jugadores que serán titulares en el partido, que fueron seleccionados por votación de los aficionados, periodistas y los propios jugadores.

Por la conferencia Oeste fueron escogidos LeBron James, que hará su participación 17 en un All-Star, Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kawhi Leonard (Los Ángeles Clippers), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Doncic empató con Damian Lillard (Portland Trail Blazers) en la media de votos pero acabó siendo incluido en el quinteto por recibir más nominaciones de los aficionados.

The 2021 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamDurant

Tune-in to the 2021 NBA All-Star Draft Show: Thursday, March 4 at 8:00 PM ET on TNT pic.twitter.com/oIzBq3u1YE

— NBA (@NBA) February 19, 2021