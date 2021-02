LeBron James firmó su 97to triple doble de su carrera en victoria de Lakers

febrero 9, 2021 - 10:26 am

LeBron James sumó un nuevo triple doble al lograr 28 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias, y Lakers de Los Ángele se impuso 119-112 sobre Thunder de Oklahoma City en la prórroga.

De esta forma ‘King James’ se convirtió en el jugador que más triples dobles (tres estadísticas personales con 10 o más unidades) ha conseguido sobrepasados los 35 años, con nueve. La anterior mejor marca la tenía el ya retirado Jason Kidd, con ocho.

LeBron, quien cumplió 36 años el pasado diciembre, suma un total de 97 triples dobles en sus 18 temporadas en la NBA, en las que disputado 10 Finales y conquistado cuatro anillos.

Puedes leer: LeBron James con un nuevo triple doble en la NBA

La exhibición de James compensó la baja de Anthony Davis para los Lakers, que sufrieron más de lo previsto para doblegar a unos batalladores Thunder, en los que su joven figura Shai Gilgeous-Alexander volvió a brillar con 29 puntos y 10 asistencias.

Bazley aportó otros 21 tantos y 16 tableros, su mejor marca personal, y Diallo encestó 20 e igualó su récord con 11 rebotes.

Dennis Schroder aportó 19 unidades a la cuenta de los Lakers, mientras que Montrezl Harrell acabó con 21 y Wesley Matthews con 16, incluyendo cuatro triples, saliendo desde la banca. El dominicano Al Horford totalizó 14 puntos, cinco rebotes y tres asistencias para el Thunder en 34 minutos en la cancha.

LeBron James consiguió su 97to triple doble en su carrera, siendo el tercer partido con triple dígito durante esta temporada. Lakers volverá a medirse a Thunder el miércoles.

The @Lakers win their 5th in a row behind @KingJames' trip-dub!

28 PTS | 14 REB | 12 AST pic.twitter.com/llzXS8yvuc

— NBA (@NBA) February 9, 2021