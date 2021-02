LeBron James alcanzó los 35.000 puntos en la NBA en la derrota de Lakers frente a Nets

febrero 19, 2021 - 8:52 am

Los Angeles Lakers perdieron el jueves 109-98 ante unos Brooklyn Nets sin Kevin Durant en un partido en el que LeBron James se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA en sobrepasar los 35.000 puntos.

A sus 36 años, ‘King James’ superó esta marca poco antes del descanso del juego, que terminó con un total de 32 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Los Lakers, segundo clasificado de la conferencia Oeste (22 victorias y 8 derrotas), tuvieron la baja de última hora del alemán Dennis Schröder, al ser incluido en el protocolo de prevención del coronavirus, que se sumó a la ya esperada del lesionado Anthony Davis.

Únicamente el ala-pívot Kyle Kuzma, con 16 puntos, acompañó en la ofensiva a James. El pívot español Marc Gasol se quedó en 8 puntos, con 2 robos y 1 tapón.

Los Nets, por su parte, tampoco pudieron contar con su estrella Kevin Durant por un problema de isquiotibiales pero el alero estuvo muy activo apoyando a sus compañeros en el banquillo del Staples Center de Los Ángeles.

Puedes leer: LeBron y Durant serán los capitanes del Juego de las Estrellas de la NBA

Los otros dos integrantes del ‘Big Three’ de los Nets, Kyrie Irving y James Harden, lideraron un triunfo de prestigio que mantiene a los Nets en el segundo puesto del Este, con 19 victorias y 12 derrotas, y un nivel de juego ascendente.

The Beard helps the @BrooklynNets defeat LAL and win their 5th straight game! #BrooklynTogether @JHarden13 : 23 PTS, 11 AST pic.twitter.com/NtmDjctCu0

Irving tuvo una noche desafortunada en el tiro exterior (0/5 en triples) pero terminó con 16 puntos y 7 rebotes mientras Harden firmó 23 puntos y 11 asistencias.

La abultada derrota de los Lakers no restó brillo a la nueva gesta de LeBron James, quien sigue ascendiendo imparable en el ranking de máximos anotadores de la historia.

El alero angelino ya había superado a Michael Jordan (32.292 puntos) y Kobe Bryant (33.643) y se mantiene a la caza de las dos únicas leyendas que le superan, Karl Malone (36.928 puntos) y Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

A lo largo de sus 18 temporadas en la NBA, LeBron ha disputado un total de 1.294 partidos promediando 27 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias por juego.

En la campaña actual, el alero persigue revalidar el título logrado con los Lakers en las pasadas Finales de Disney World y sumar el quinto anillo de su carrera.

LeBron catch and fall-away to beat the shot clock!

He's up to 23 PTS on TNT pic.twitter.com/vCHoqnX4bt

— NBA (@NBA) February 19, 2021