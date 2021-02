LeBron adelanta a Durant en el voto de aficionados para el All Star

febrero 11, 2021 - 4:10 pm

Aunque para LeBron James disputar el Juego de las Estrellas (All Star) sería como «una bofetada en la cara», los aficionados de la NBA ya le han colocado como el jugador más votado para este evento, cuya celebración aún no está confirmada.

El alero de Los Ángeles Lakers supera a Kevin Durant, de los Brooklyn Nets, en el recuento provisional de las nominaciones de los seguidores, informó este jueves 11 de febrero la NBA.

A cinco días de que cierren las votaciones, ‘King James’ acumula 4,36 millones de votos por 4,23 de Durant, quien lideraba las nominaciones en el primer recuento hace una semana.

La NBA sigue sin confirmar oficialmente la celebración de este tradicional partido de exhibición, aunque medios estadounidenses reportaron que la Liga y el sindicato de jugadores han acordado que se lleve a cabo el 7 de marzo en Atlanta, durante un receso de la actual temporada regular.

Los reportes sobre la celebración del All-Star, un evento que en principio estaba cancelado debido a la pandemia de coronavirus, enfureció a muchas estrellas comenzando por LeBron James, que la semana pasada dijo que perder el descanso previsto sería «como una bofetada en la cara».

