«Las consecuencias de las sanciones sobre Venezuela son devastadoras»: Relatora Especial de la ONU

La tarde de este viernes 12 de febrero, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que las Sanciones impuestas por estados Unidos han sido devastadoras para la población más vulnerable del país.

La Relatora pidió a Estados Unidos levantar las sanciones porque son inadmisibles.

«Como abogado no estoy a favor de utilizar la fuerza, se debe hacer el uso de los mecanismos existentes para traer a la ley y encontrar una solución adecuada», refirió.

«Sobre la visita de relatores se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y el alto Comisionado para que se incluyan todos los factores posibles? Eso quedó claro en el comienzo de mi informe»

Los medios de comunicación hicieron las siguientes preguntas:

¿Considera que las sanciones son responsables o solo exacerbaron?

«En el comienzo de mi informe está especificado. No es posible negar que las sanciones impactaron en la economía», explicó.

¿Cuál fue el criterio para terminar con la evaluación?

«La caída del precio permitió que los ingresos bajaran. Mis análisis y conclusiones se hicieron a través de estadísticas que se me entregaron. La implementación si ha tenido un impacto gigantesco en la economía», aseguró.

¿Las sanciones han afectado la compra de las vacunas?

«Los activos de Venezuela están bloqueados por lo tanto ha impedido la compra de las vacunas. Mi recomendación es que se den los fondos para que Venezuela pueda comprar las vacunas pero bajo la supervisión de la OPS»

Dijo que el Gobierno de Venezuela debe cooperar con los Organismos Internacionales para la compra de alimentos y deben hacerse bajo el monitoreo de las Instituciones de los DD.HH y la OPS».

La Relatora recomendó que deben buscarse los mecanismos legales para resguardar los Derechos Humanos de los venezolanos.

Sobre los argumentos sobre el levantamiento de las sanciones de otros países es cambiar el régimen de Nicolás Maduro.

Estas razones son para mejorar los Derechos Humanos La evaluación llega al punto de que si son legales o no y que cómo impacta los Derechos Humanos.

«Existen principios de igualdad de los estados. La misma ley internacional ofrece medidas que instan a los países a mejorar el trato sobre los Derechos Humanos», explicó.

«El hecho de culpar a los gobiernos de no ser suficientes democráticos no es el punto. E considerar el impacto humanitario de las sanciones no ha sido evaluado y es por eso que mi mandato se estableció en el 2015. En este mandato se está evaluando la disminución de la calidad de vida de los venezolanos y es algo que no podemos ocultar», dijo.

Uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa preguntó sobre la metodología que usó:

«Las visitas de cualquier Organización de Las Naciones Unidas se basan en independencia y la imparcialidad como punto más importante. Si revisan me reuní con gente del Gobierno, diferentes grupos de Oposición, profesores universitarios, doctores dentro y fuera de hospitales, algunos contra y otros pro gobierno. Después de llevar los hechos se puede llegar a conclusiones y todos dijeron que el impacto los ha afectado».

La Relatora especial de la ONU recalcó que algunas personas se refería que cuando se impusieron las sanciones muchos no pudieron hacerse operaciones porque fueron congelados los recursos económicos. No puedo calcular el daño exacto, pero sí puedo ver el deterioro. Pude ver el impacto sobre el sector privado.

«Los pacientes crónicos han padecido un efecto devastador por la imposición de las sanciones. La agenda la decide la oficina del Alto Comisionado de la ONU, el gobierno no la decide», recalcó.

Ernestina García

Noticia al Día