La UEFA anunció la cancelación de la edición 2021 de la Youth League

febrero 17, 2021 - 3:44 pm

La UEFA anunció este miércoles 17 de febrero la cancelación de la temporada 2020-2021 de la Youth League, el equivalente a la Champions League para menores de 19 años, como consecuencia de la crisis sanitaria relacionada con la pandemia del covid-19.

«Las restricciones de viaje que afectan a los clubes participantes crean grandes dificultades para organizar los partidos y dos clubes ya se han retirado de la competición», explicó la UEFA en un comunicado para justificar su decisión.

La instancia ya había decidido el año pasado retrasar el inicio de la competición, esperando que los efectos de la pandemia se hubiesen atenuado, pero acabó admitiendo que «no hay posibilidad de aplazar más el inicio de la competición, y que hay que dar la máxima prioridad a la salud y la seguridad de los jugadores juveniles».

The 2020/21 UEFA Youth League season has been cancelled #UYL https://t.co/vr0okLhvwZ

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 17, 2021