“La necesito”: Alejandra Guzman quiere mejorar la relación con su hija

Dos propósitos mueven a la rockera Alejandra Guzmán: nueva música y mejorar la relación con su hija, Frida Sofía, con quien estuvo en medio de fuertes polémicas el año pasado.

“Frida está en una época y en una edad que es lógico que [los hijos] tengan ese choque, porque yo lo tuve con mi madre también. Cuando tú a veces te peleas con tu madre, con tu padre es normal”, reseñó People en Español.

“Creo que ahora como [las] cosas son más grandes por las redes se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo vamos a estar un día frente a frente y lo vamos a solucionar y lo vamos a platicar; porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, ni lo haría”, agregó.

“¡Necesito de ella, la amo! La extraño, la parí, es sangre de mi sangre; ¿cómo no la voy a necesitar?”, expresó la cantante mexicana.

En 2020, Frida Sofía habló sobre las adicciones y el abuso de sustancias de su mamá, así como una presunta relación de esta con un exnovio, un amorío que la cantante mexicana niega.

Estas polémicas inspiraron la canción “Vive y deja vivir”, que estrenó la mexicana junto con Ñengo Flow el 24 de julio. Guzmán dijo que gran parte de la inspiración para el tema vino de los insultos que recibe a diario en redes sociales por los escándalos en los que ha estado envuelta con su hija.

Frida Sofía, por su parte, indicó que prepara un documental en el que contaría su versión sobre las experiencias con su mamá. “Quiero contar mi historia para que me entiendan; yo sé que es difícil porque a veces ni yo me entiendo, pero lo quiero contar porque ya superé esa etapa, fue muy fea pero muy valiosa y me enseñó a sobrevivir”, dijo.

