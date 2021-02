La NBA suspendió cinco partidos por casos de coronavirus en los Spurs

febrero 16, 2021 - 12:53 pm

La NBA anunció este martes 16 de febrero la suspensión de otros cinco partidos a causa de un brote de cuatro casos de coronavirus en la plantilla de los San Antonio Spurs.

Los partidos pospuestos son los tres siguientes del equipo texano (miércoles 17 ante Cleveland Cavaliers, sábado 20 ante New York Knicks y lunes 22 ante Indiana Pacers) y los dos próximos de los Charlotte Hornets (miércoles 17 ante Chicago Bulls y viernes 19 ante Denver Nuggets), detalló la liga en un comunicado.

La NBA, que ya había aplazado el juego de los Spurs de este martes 16 de febrero ante los Detroit Pistons, confirmó que por el momento cuatro jugadores de San Antonio han dado positivo en pruebas de covid-19 sin dar a conocer los nombres de los contagiados.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/5OxPLXHUwQ

— NBA (@NBA) February 16, 2021