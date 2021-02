La muerte de Maradona se habría planificado como una película

febrero 5, 2021 - 12:23 pm

Un nuevo escándalo se generó en torno a las investigaciones sobre la muerte de Diego Maradona. Esta vez, Mario Baudry, el representante legal de Dieguito Fernando y Verónica Ojeda, la ex de Diego, volvió a la carga contra el médico Leopoldo Luque, que operó a Maradona el pasado 3 de noviembre de un edema subdural.

En declaraciones al programa Nosotros a la mañana, del Canal 13 de Argentina, Baudry dio polémicas declaraciones sobre la serie de audios que se han conocido en los últimos días acerca del uso de marihuana en la casa donde falleció Maradona y que tienen en jaque al entorno médico del exfutbolista.

“Pero si vos los escuchás, parece que están preparando la muerte de Diego Maradona, viendo qué puede salir en la autopsia y qué no… A mí no se me ocurriría nunca y creo que tampoco a ningún médico en Argentina y en el mundo pensar qué consecuencias va a tener en una autopsia”, dijo.

Baudry hizo hincapié en que estas conversaciones se habrían dado un mes antes de la muerte de Diego, fallecido el pasado 25 de noviembre.

“¿Cómo va a saber que Diego se va a morir dentro de un mes y que le van a hacer una autopsia? Es gravísimo… Por eso digo que estos audios son mucho peores que los anteriores porque en los otros vos veías a un Luque despectivo hacia Maradona, que tenía falta de atención”, agregó.

Mario Baudry dio detalles del video inédito de Maradona hablando de su médico, Leopoldo Luque. #NosotrosALaMañana @MarioBaudry pic.twitter.com/7pBPsYoFWu — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) February 3, 2021

En parte de los audios, Luque dice: “Decí que, dentro de todo, tengo a ‘la Monona’ (la cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos ‘la Monona’ y el de seguridad, todos fumando porro”.

El neurocirujano y la psiquiatra Agustina Cosachov están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.

El informe médico de la muerte de Maradona

En diciembre pasado, el informe toxicológico realizado en el marco de la investigación de la muerte de Maradona reveló que no había ni alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo del astro al momento de su deceso, pero sí presencia de diversos medicamentos para tratar su salud física y mental.

