La MLB busca reducir el número de jonrones en el 2021 con pelotas más livianas

La Major League Baseball (MLB) alterará ligeramente las pelotas en el 2021, aunque los cambios en la bola serán muy sutiles.

De acuerdo con The Associated Press, en un memorándum enviado a los 30 equipos la semana pasada, se mencionó un estudio de un laboratorio independiente que encontró que las nuevas pelotas viajarán entre uno y dos pies menos cuando una bola sea bateada a más de 375 pies.

Luego de que la liga viera un récord de 6,776 jonrones conectados en el 2019 (la última campaña de 162 juegos), la tasa de cuadrangulares cayó de 6.6% de los viajes al plato en el 2019 a 6.5% durante la abreviada temporada 2020.

Luego de concluida la temporada 2019, un comité de científicos contratado por MLB llegó a la conclusión de que las pelotas encontraron menos resistencia aerodinámica en promedio que en temporadas anteriores, una de las razones del alza de cuadrangulares. ¿La clave de esa explosión? Inconsistencias en la altura de las costuras.

Las pelotas de MLB son cosidas a mano por trabajadores en la fábrica de Rawlings en Costa Rica, lo que puede causar pequeñas variaciones durante el proceso de producción. MLB requiere que todas las bolas tengan un coeficiente de restitución (COR) – en términos simples, qué tanto rebota – que esté entre .530 y .570, pero el COR promedio había estado en el extremo superior de ese rango en años recientes.

