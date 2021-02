La historia de la familia Jugo Suárez en Altos de Jalisco, parte el alma

febrero 4, 2021 - 10:31 am

La historia de la familia Jugo Suárez es un verdadero drama. No solo enfrentan el reto de estar en la búsqueda del hijo mayor que sufre de esquizofrenia y que se perdió desde hace un año, sino que tienen que lidiar con la depresión en la que se sumergieron ante un rosario de problemas que los aquejan.

Lenin Jugo padre, narra entre lágrimas y con voz quebrada, la situación tan dolorosa de buscar a su hijo Lenin Gustavo, diagnosticado con esquizofrenia cuando tan solo tenía 14 años. «La noticia de que mi hijo desarrolló la enfermedad nos destrozó porque nunca imaginamos que una situación así nos ocurriría, sin embargo, la asumimos con valentía» expresó.

Lenín describe a su hijo como un hombre tranquilo y muy inteligente. Es todo un galán, alto y con los ojos azules. «Con su condición logró graduarse en el colegio Fe y Alegría y hasta comenzó la universidad, pasó con éxito el primer trimestre de Contaduría en la José Gregorio Hernández», contó.

Educados, pulcros y llenos de esperanza

La familia conformada por cuatro integrantes, tiene fijada su residencia en el sector Altos de Jalisco II, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo, detrás del Colegio Fe y Alegría. Habitan en una casa modesta, ordenada y aseada, en la que Lenín con amabilidad esperó e invitó a pasar al equipo reporteril a la sala. Un ventilador, un televisor, una mesa con adornos y muebles limpios, reflejan el amor y armonía de un hogar al que la tristeza tocó cuando uno de sus integrantes se extravió.

El padre y jefe de familia refirió que aunque tienen toda su vida viviendo ahí, manifestó que no todo ha sido color de rosa.

Pero lo más cumbre y triste, continúa Lenín, es que algunos de sus vecinos en lugar de apoyarlo con la desgracia, se han dedicado a hostigarlos, sin respetar la condición de su hijo. «En este sector hay gente que de verdad nos han apoyado y tendido la mano, pero otros han llegado al punto de hacerle bulling y golpear a Lenín, estando en conocimiento de su condición de enfermo», dijo.

Reveló que el día que su hijo huyó corriendo del barrio, fue cuando un grupo de vecinos lo estaban atacando a golpes «él se va de aquí a raíz de un problema que ocurrió con unos vecinos el pasado 12 de enero de 2020. Mi hijo era objeto de burlas y eso lo hacía molestar. Ese día se sintió asediado y asustado, lo perseguían para pegarle y se fue para la casa de su tía en San Francisco, pero debido a la crisis que padece porque no estaba tomando su tratamiento, en un descuido de los familiares, escapó y hasta ahora no sabemos de su paradero».

Pero la pesadilla no acaba ahí, manifestó que la madre y esposa de la familia, Maiva Morales, no aguantó la carga, los problemas, la angustia y ansiedad de no saber dónde está su hijo, más las necesidades que hay en casa, hizo que se desplomara y cayera en una fuerte crisis depresiva. «Está en una cama, con la mirada perdida y sin ánimos de seguir adelante. Solo quiere que aparezca nuestro hijo. Ella está en tratamiento» dijo.

Lenín dice que ama a su familia, asegura que es el mayor regalo que Dios le dio, aún con todos los desafíos que se le han presentado. Es un hombre de 64 años, empleado público jubilado y apenas gana el diario para comprar los alimentos para él y su esposa, pero asume con esperanza el reto de la vida. «Quiero encontrar a mi hijo, es mi mayor anhelo y es lo que pido a las autoridades, que me ayuden a encontrarlo e internarlo para que esté bien y protegido. Me siento con fuerzas de cuidarlo. De cuidar a mi esposa que sé que su condición mejorará cuando Lenín Gustavo aparezca».

Contó que sale a diario a caminar por el sector donde le dijeron a ver visto a Lenín sin éxito pero con el palpito en su corazón de que el sía menos pensado su hijo aparecerá sano y salvo. «No me canso de buscarlo porque sé que está allá afuera, lloro a diario porque quizá tiene hambre, miedo, frío y yo no estoy cerca para protegerlo. Extraño a mi hijo, él tiene grandes sentimientos, si toma su tratamiento estará tranquilo», refirió.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día