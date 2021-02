La Fórmula 1 seguirá con homenajes previos al inicio de los GP de 2021

febrero 10, 2021 - 12:19 pm

La Fórmula 1 mantendrá en 2021 los momentos de homenajes antes de los Grandes Premios, al igual que hiciese en 2020 contra el racismo, anunció este miércoles 10 de febrero en un comunicado.

«Prevemos incluir un momento antes del inicio de cada carrera esta temporada para demostrar colectivamente nuestro apoyo ante problemáticas importantes, y dialogaremos con los pilotos y las escuderías antes del inicio de la temporada», precisó la F1.

Cuando comenzó la temporada 2020 con retraso el pasado mes de julio debido a la pandemia de coronavirus, los pilotos manifestaron su apoyo a la lucha contra el racismo luciendo antes de los Grandes Premios camisetas con lemas contra el mismo o incluso en algunos casos posando rodilla en tierra, a iniciativa del británico Lewis Hamilton.

Estas manifestaciones, sin vocación de continuidad en un primer momento, finalmente prosiguieron durante toda la temporada.

«We know we must continue to move forward on these issues and the whole sport is united in doing this in the months and years ahead»

Stefano Domenicali, F1 President and CEO#WeRaceAsOne #F1 https://t.co/kqxxJQv9W8

— Formula 1 (@F1) February 10, 2021