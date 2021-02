La estrella brasileña Marta renueva con el Orlando Pride

febrero 17, 2021 - 2:51 pm

La delantera brasileña Marta, seis veces elegida como mejor futbolista del año por la FIFA, extendió su contrato con el Orlando Pride estadounidense por un año con opción a otro adicional, anunció este miércoles 17 de febrero el club.

«Además del talento de clase mundial de Marta, ella encarna los valores del Orlando Pride fuera del campo también», le reconoció en un comunicado Amanda Duffy, vicepresidenta ejecutiva de la franquicia de la National Women’s Soccer League (NWSL).

«Estoy tan emocionada de firmar un nuevo contrato con este equipo. La ciudad de Orlando se ha convertido en un hogar para mí y me encanta lo que estamos construyendo aquí. Estoy deseando veros pronto», dijo la futbolista en un mensaje a sus aficionados en Instagram.

Marta, de 34 años, obtuvo también el permiso de residencia permanente en Estados Unidos por lo que no ocupará plaza de extranjera en la plantilla.

