La diputada panameña Zulay Rodríguez envía otro mensaje xenófobo a los venezolanos

Zulay Rodríguez lo hizo ahora desde sus redes sociales con el mensaje “Veneco” la forma despectiva en la que llaman a los migrantes venezolanos en otros países

No es la primera vez que la diputada panameña Zulay Rodríguez por el Partido Revolucionario Democrático de ese país dirige un mensaje xenófobo a los venezolanos.

Esta vez, en unas historias en su Instagram, la política colgó una imagen con la frase “Veneco, tu país te necesita, vuelve a casa” lo que fue suficiente para desatar la molestia.

Acto seguido colgó otra imagen en la que decía “Yo no soy la autora de los memes, solo comparto creatividad que me mandan mis seguidores por el mensaje directo de Instagram, no es nada personal”. Todo esto acompañado de tres emoticones: una mano de despedida, un avión y la Bandera de Venezuela, que refuerza el mensaje anterior.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Ella solo se hunde en su odio. Queriendo crear cimientos políticos del peor modo para luego, en unos años, optar por un alto cargo político con el típico discurso populista”, escribió Carlos Mujica, un venezolano en Panamá.

Su padre recibió asilo en Venezuela

En el 2019 salió a relucir una entrevista de años antes en el que irónicamente Zulay Rodríguez confiesa que su padre fue exiliado político, y lo vivió en Venezuela.

Su padre, Rafael Rodríguez, fue un abogado que llegó a ocupar el cargo de Procurador de la Nación y quien sufrió dos exilios en los años 80 por investigar el peculado de la Caja del Seguro Social de ese país.

Uno de esos exilios fue en Venezuela y el otro a Estados Unidos. Tiempo después negó la información que ella misma ofreció.

Una diputada de escándalos

La diputada que en reiteradas oportunidades ha expresado su descontento hacia los venezolanos en Panamá, denunció hace días a Banesco Panamá por estar siendo usado por miles de venezolanos que viven en ese país “para mandar dinero de forma irregular” por la disponibilidad de pagos en Venezuela y fuera de ella a través de esa entidad bancaria.

“Eso se llama fuga de capitales y blanqueo de capitales. Eso es evasión fiscal, lo cual es un delito penado. Por eso la caja del seguro social y otras entidades están quebradas porque debido a esta evasión de impuestos que pagamos miles de panameños, ellos están usando las sucursales de Banesco en Panamá para que, a través de este esquema, blanquear y evadir impuestos y pagarle tributos a nuestro país”, acusó la parlamentaria.

Ante eso el influencer Irrael Gómez respondió y causó revuelo al asegurar que tenía información relacionada a ella referente a presuntas infidelidades y narcotraficantes, pero esta le bloqueó de sus redes.

“Le escribí́ a la abogada panameña xenófoba que conseguí́ una información de ella, y como ella es un personaje público se lo voy a preguntar por aquí́ y me bloqueó por Twitter también en 20 segundos después de escribirle”, escribió Irrael Gómez.

