La cumpleañera de hoy, Alejandra Guzmán, celebra 53 años de vida

Alejandra Gabriela Guzmán Pinal (Ciudad de México, México, 9 de febrero de 1968) es una cantante, actriz y compositora mexicana de pop latino. Ha incursionado en la actuación de telenovelas, series y programas de televisión. Hija del cantante de rock and roll y actor venezolano Enrique Guzmán y de la actriz mexicana Silvia Pinal. Es reconocida en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Primeros trabajos Después de tocar puertas en diferentes lugares y a escondidas de sus padres, «La Guzmán» tuvo la oportunidad de su vida cuando en una audición el productor español Miguel Blasco creyó en ella y le produjo su primer álbum titulado Bye mamá el cual se publicó en 1988.

Alejandra publicó su segundo álbum de estudio en 1989 titulado Dame tu amor, donde incluyen versiones de las canciones: «Popotitos», «La casa del sol naciente», «Satisfaction» de los Rolling Stones y una canción de Los Beatles. Los buenos arreglos y la poderosa voz de «La Guzmán» le permiten abrirse paso dentro del gusto popular y garantizan su permanencia en la industria discográfica.

Comienzo de los años 90

Su tercer álbum Eternamente bella es publicado en 1990. Con un estilo más orientado al Rock pero con arreglos que incluyen sección de metales y cuerdas dándole un carácter más contemporáneo que sus dos trabajos anteriores. Se introducen baladas de alta factura musical que permiten a la artista posicionarse entre diferentes tipos de público.

En 1991 Alejandra Guzmán presenta su cuarto trabajo discográfico: Flor de papel. Mostrando una continuidad inusual de cuatro discos en años consecutivos. Este álbum pudiera considerarse el fin de una etapa de crecimiento y el comienzo de la proyección internacional de la artista. Temas como: «Reina de corazones, «Hacer el amor con otro», «Vivir contracorriente», y «Rosas rojas» muestran la madurez alcanzada y le permiten posicionarse dentro del ámbito Latinoamericano como una cantante de excepción.

Con este disco, Flor de Papel, Alejandra Guzmán da un salto cualitativo en su carrera que le permite ofrecer conciertos en Estados Unidos, adquiriendo relevancia internacional que corona gracias a la nominación a los premios Grammys (norteamericanos). En tan sólo cinco meses de haberse lanzado al mercado, Flor de Papel obtiene la certificación de Doble Disco de Platino y un disco de Oro por la venta de 600,000 unidades.

Su forma desinhibida y rebelde, las frases subidas de tono y el hecho de quitarse piezas de ropa durante sus presentaciones, aumentaron su popularidad, que crecía cada vez más.

En pleno auge de su carrera, Alejandra Guzmán anunció su embarazo, fruto de su amor con el empresario Pablo Moctezuma, de quién se separaría tiempo después. La noticia tuvo una cobertura masiva en la prensa Mexicana y causó una especie de conmoción. Finalmente el 13 de marzo de 1992, nace su hija Frida Sofía (Frida Sofía se casó en octubre de 2015 con el empresario Luis Escamilla).

Álbum Enorme (1994) y siguientes trabajos

En 1994 Alejandra Guzmán presenta su sexta producción discográfica titulada Enorme donde no pudo repetir el éxito arrollador de sus dos álbumes anteriores. Entre las canciones destacadas pueden mencionarse: «Despertar», «Morir de amor» y «No hay nadie como tú» baladas que posicionan a Alejandra como una excelente cantante de este género. las 10 canciones que conforman el álbum fueron firmadas por el dúo: C. Sánchez; C. Valle.

Después de cambiar de disquera, ahora gana su primer Grammy Latino, gracias a Soy (2001) álbum donde Alejandra inicia su faceta como compositora.

En el 2002, se estrecha la relación entre Alejandra y su padre, tras la operación de corazón abierto practicada a Enrique Guzmán. A fines de ese mismo año, Alejandra conoce al comerciante, Gerardo Gómez Borbolla, con quién mantendría un noviazgo, el cual sometería a la cantante a un constante acoso de los medios de comunicación, debido al anuncio de su embarazo y su boda.

En 2004 Alejandra lanza su material discográfico Lipstick con su primer tema en inglés. A pesar del fracaso de este álbum en cuanto a ventas, fue nominado en dos categorías de los Grammys.

En 2006 lanza el disco Indeleble del cual se desprende el primer sencillo «Volver a Amar» con el cual regresó a los primeros lugares en ventas y estaciones de radio. El éxito fue tan grande que el primer día de ventas alcanzó la categoría de Disco de Oro. Su segundo sencillo «Quiero estar Contigo» dio continuidad al éxito y las ventas incrementaron.

El 8 de octubre de 2013 Alejandra Guzmán presenta su nuevo sencillo «Mi Peor Error» tema compuesto por John William Hartfiel, que es el tema de presentación para su álbum Primera Fila. Aun en el 2015 continúa apareciendo en listas de popularidad como Top Latin Songs – Pop República Dominicana de Monitor Latino.1

En septiembre de 2015 presentó su nueva producción discográfica, después de no grabar en un estudio hace ya 5 años, su nuevo álbum tiene por nombre «A + No Poder».

