Justin Timberlake ofreció disculpas públicas a Britney Spears

El ex integrante de boyband NSYNC, Justin Timberlake, ha publicado un texto en el cual se disculpa con la cantante Britney Spears por haber contribuido a los comentarios misóginos, mismo que llevaron la carrera de la artista al colapso.

La polémica con Britney, su novia entre 1999 y el 2002, tiene origen en el documental sobre la princesa del pop, Framing Britney Spears, producido por el periódico The New York Times y estrenado el pasado 3 de febrero. En este se ve cómo Timberlake ridiculiza a Spears, la acusa de haberle sido infiel para ganarse la simpatía del público y utiliza el fracaso de su relación sentimental para su beneficio.

“He visto los comentarios, mensajes y quiero responder -comienza Timberlake su largo mensaje-. Siento mucho todas las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema. Esas en las que hablé cuando no me correspondía o no intervine para defender lo que era justo”, reconoce el artista en su cuenta de Instagram.

“Quiero específicamente disculparme ante Britney Spears y Janet Jackson, individualmente, porque me importan y las respeto y sé que les fallé. También me siento impulsado a hablar porque todo el mundo merece un mejor trato y porque, más importante, esto forma parte de una conversación mucho más amplia de la que, con todo mi corazón, quiero formar parte”, asegura el músico de Memphis.

Extiende las disculpas públicas hacía Janet Jackson, debido a que, cuando actuaron juntos en la presentación de medio tiempo del Super Bowl de 2004, el artista en un mal movimiento dejó un seno de la intérprete expuesto a los millones de televidentes. En ese momento, la carrera de Jackson quedó marcada para siempre sufriendo una humillación pública importante.

