Julio Castro: Es probable que gran parte de la población reciba la vacuna en el segundo trimestre del año

febrero 23, 2021 - 11:47 am

El médico infectólogo Julio Castro informó este martes que, de acuerdo al monitoreo de la encuesta nacional de hospitales, en las capitales de los estados han comenzado a llegar las vacunas de las Sputnik – V, de forma progresiva, con las cuales se inmunizará prioritariamente al personal de Salud que están directamente relacionadas a los pacientes con COVID-19 (triaje general, UCI, Salas de Emergencia y Hospitalización).

Castro destacó que no hay mucha información en redes sobre cómo es el mecanismo para vacunar a los profesionales de la salud.

Señaló que de lograrse la llegada de vacunas mediante el mecanismo COVAX, se sumarían 11 millones de dosis para la población venezolana.

Castro considera probable que gran parte de la población venezolana reciba la vacuna contra el covid-19 en el segundo trimestre del año. Para este proceso será necesaria una logística diferente a la que se está implementando con el personal sanitario, aseguró.

En entrevista con Román Lozinski en el Circuito Éxitos, el médico aseguró que se desconoce todavía cuál es el plan general del gobierno nacional para la vacunación masiva. Por ello, los expertos solo pueden predecir, sin certezas, cuándo se inoculará a la población.

“No tenemos fecha todavía para la vacunación de la población porque no tenemos información del plan de vacunación. No tenemos claro cuál es la programación de las vacunas. Creo que ni siquiera sabemos cuándo los rusos van a mandar más dosis. Covax va a tardar hasta abril, mayo. La población general posiblemente se vacunará en el segundo trimestre del año con una logística completamente diferente. Estamos planteando un cronograma con un plan de vacunación y fechas que no conocemos”, explicó.

Señaló que posiblemente las personas deberán inocularse con dosis de farmacéuticas diferentes. “Aquí nos va a tocar vacunarnos con lo que haya, la gente tiene que estar pendiente de eso”, afirmó.

Y añadió: “Estamos hablando de tener otras fuentes de vacunas, fundamentalmente Covax, para tener una escalada en la cantidad de dosis que nos permitirá ir más allá del personal sanitario. El gran reto para Venezuela y el mundo en 2021 será vacunar a la población”.

Incertidumbre con las dosis

Castro destacó que hubo avances en las negociaciones de la Mesa Nacional para definir la estrategia de vacunación. Por ello se espera que esta misma semana se incorporen expertos en la discusión sobre el plan de inmunización contra el coronavirus.

“Ya enviamos comunicaciones a la mesa técnica para incorporar esta misma semana a personas de las Academias, de las sociedades, expertos en logística a oír el plan de vacunación. Queremos hacer las sugerencias pertinentes”, dijo el médico.

A su juicio es importante que expertos en el tema se aseguren de que no haya desvíos en la vacuna, aunque ya se hayan presentado algunos. “Ayer vimos a un diputado que claramente no tiene por qué estarse vacunando recibiendo la dosis. Tenemos que tener transparencia y para eso debemos incluir a los expertos de la vacunación en la estrategia”, opinó.

Destacó que entre los expertos que esperan involucrar están los miembros de la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Salud Pública y la Academia Nacional de la Medicina. Además considera necesario involucrar a personalidades y profesores que están relacionados con la vacunación, para que den sus opiniones sobre el plan.

Explicó que han propuesto la conformación de un sistema de veeduría ciudadana que pueda garantizar el correcto uso de las dosis. Además, detalló que su discusión está bien avanzado en la Mesa Nacional.

Con información de Circuito Éxitos / El Nacional