Julián Gil opinó sobre que su hijo llame papá a otro

Hace unos días corrió el rumor que el hijo de Marjorie de Sousa ya le decía “papá” a su novio, por lo que Julián Gil emitió declaraciones al respecto, pues aunque no puede verlo, él no tiene problemas en que el niño tenga una figura paterna presente en su vida.

El empresario Vicente Uribe, negó que el niño le haya llamado de esa manera, aunque confesó que si le gustaría que pasara.

Ante estas declaraciones, Julián fue cuestionado sobre el hecho que su hijo Matías llame “papá” a otro hombre y, más que enojarse, demostró su madurez y que su prioridad es el bienestar del pequeño.

“Estoy totalmente de acuerdo que sea José, Pedro, Diego, Vicente, el que sea, que esté en la vida de Marjorie, que tenga una relación linda, hermosa, y que el niño le diga papá porque no me lo va a poder decir a mí porque yo soy ajeno al niño. El niño me ve como una persona ajena”, expresó.

El actor argentino dejó en claro que si él no va a estar en la vida de Matías, está bien que el niño conviva con otro y tenga una figura paterna, señalando la importancia de la salud mental del mismo.

“Todos estamos conscientes y conocemos que la figura paterna, que soy yo, no puede estar. Me borraron del mapa. Y si yo, Julián Gil no puedo estar presente en la vida del niño, ¿por qué le vamos a privar al niño que tenga una figura paterna?”, reflexionó.

Desde su separación con Marjorie de Sousa, el intérprete ha librado varias batallas legales para poder estar presente en la vida de su hijo. Sin embargo, la última decisión del juez encargado del caso falló a favor de la actriz.

