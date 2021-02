Juan Gabriel puede descansar en paz (Videos)

febrero 22, 2021 - 10:35 am

Juan Gabriel puede descansar en paz: una nueva voz, un nuevo cantante de ademanes delicados, sensibilidad, excelente voz se adelanta como el sucedor del Divo de Juárez, se trata de Roberto Montalvo.

Natural de México, Montalvo, gana cada vez mas admiradores y seguidores en el mundo. En su site de Facebook regala videos donde su cualidades como artista se ganan el respeto.

Roberto Montalvo no imita, no esfuerza la voz, ni obliga los quiebres, los registros entre femenino y viril donde se hacía grande, Juan Gabriel.

Por el momento, no se sabe si tendrá también el don para componer canciones como Juan Gabriel, sin embago, ya tiene un sitio ganado en el país de la ranchera y el mariachi.

En su Facebok, Montralvo expresó:

Con el tiempo fui cambiando, aceptando y aprendiendo…

Ya no discuto… Solo escucho los consejos y opiniones de la gente que en verdad me aprecia. Si alguien quiere alejarse de mi vida, no lo detengo, si alguien me falla, solo me alejo.

Aprendí a evitar lo que me molesta.

Lo que se va, es por qué no hace falta y en dónde la ignorancia habla, la inteligencia calla.